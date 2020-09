EEUU.- Trump anuncia un plan para crear una comisión que promueva una "educación patriótica" en EEUU

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves un plan federal para la creación de una comisión que promueva una "educación patriótica" con el objetivo de "animar a los educadores a enseñar a los niños el milagro de la historia estadounidense".



En su discurso, ha destacado que firmará "pronto" una orden ejecutiva para crear una comisión nacional "para promover la educación patriótica", antes de desvelar que la 'Comisión 1776' también encabezará los planes por el 250º aniversario de la fundación del país, lo que tendrá lugar en 2026.



"Nuestra juventud será enseñada a amar a Estados Unidos con todo su corazón y su alma", ha manifestado, antes de agregar que "de (George) Washington a (Abraham) Lincoln, de (Thomas) Jefferson a (Martin Luther) King, Estados Unidos ha sido el hogar de algunas de las personas más increíbles de la Historia".



El mandatario estadounidense ha manifestado además que "un movimiento radical está intentando demoler esta herencia querida y preciosa". "Turbas izquierdistas han derribado estatuas de nuestros fundadores, han profanado memoriales y han llevado a cabo una campaña de violencia y anarquía", ha añadido.



"Manifestantes de extrema izquierda han coreado las palabras 'Estados Unidos nunca fue grande'. La izquierda ha lanzado un asalto violento contra las fuerzas del orden, el símbolo universal el Estado de Derecho en Estados Unidos", ha denunciado.



Trump ha argumentado además que "estos radicales han recibido ayuda y complicidad de políticos liberales, los medios de comunicación del sistema e incluso grandes empresas" y ha sostenido que el objetivo es "intimidar a los estadounidenses para que abandonen sus valores, su herencia y su forma de vida".



"Estamos aquí hoy para declarar que nunca nos someteremos ante la tiranía. Reclamaremos nuestra historia y nuestro país para los ciudadanos de todas las razas, color, religión y credo", ha manifestado, al tiempo que ha reiterado que "los radicales que queman banderas estadounidenses quieren quemar los principios recogidos en los documentos fundacionales, incluyendo el de igualdad ante la ley".



De esta forma, ha hecho hincapié en que "los disturbios y el caos de izquierdas son un resultado directo de décadas de adoctrinamiento por parte de la izquierda en nuestras escuelas". "Ha ido demasiado lejos", ha dicho, antes de decir que "la izquierda ha manipulado, distorsionado y degradado la historia estadounidense con engaños, falsedades y mentiras".



"La narrativa sobre Estados Unidos que presenta la extrema izquierda y que se corea en las calles tiene un gran parecido con la propaganda antiestadounidense de nuestros adversarios, porque ambos grupos quieren ver a Estados Unidos debilitado, ridiculizado y totalmente mermado", ha puntualizado.



Trump ha cargado además contra la "teoría crítica de la raza", que ha descrito como "una doctrina marxista que sostiene que Estados Unidos es una nación malvada y racista, que incluso los jóvenes son cómplices de la opresión y que toda la sociedad debe ser transformada de forma radical".



"Enseñar esta doctrina horrible a nuestros hijos es una forma de abuso infantil en el sentido más cierto de estas palabras. Desde hace demasiados años, los radicales han confundido el silencio de los estadounidenses con una debilidad, pero estaban equivocados", ha subrayado.



Por último, ha señalado que "no hay una fuerza más poderosa que el amor de los padres por sus hijos" y ha añadido que "las madres y padres patrióticos van a reclamar que sus hijos no sean alimentados con mentiras de odio sobre este país".



"Los padres estadounidenses no van a aceptar el adoctrinamiento en nuestras escuelas, la cancelación de la cultura en el trabajo o la represión de la fe, cultura y valores tradicionales en los espacios públicos. Ya no", ha remachado.