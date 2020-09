EEUU.- Obama publicará su libro de memorias dos semanas después de las elecciones

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Estados Unidos Barack Obama publicará su libro de memorias el 17 de noviembre, dos semanas después de las elecciones en las que quien fuese su vicepresidente, Joe Biden, intentará expulsar del Despacho Oval al magnate Donald Trump.



"No hay nada como terminar un libro y estoy orgulloso de este", ha tuiteado Obama, en alusión a 'Una tierra prometida'. El exmandatario ha asegurado que ha querido plasmar un relato "honesto" de su paso por la Casa Blanca, que arrancó en enero de 2009 y concluyó ocho años más tarde.



Será el primero de dos volúmenes y su contenido va desde que Obama comienza en Chicago su carrera política hasta que, ya como presidente, supervisa la operación que acabó con la vida del líder de Al Qaeda, Usama bin Laden.



El libro se lanzará simultáneamente en 25 idiomas, según la editorial, Penguim Random House, que también se encargó de la edición de las memorias de la ex primera dama Michelle Obama, convertido en un 'best seller' tras su publicación en 2018. La pareja se embolsó 65 millones de dólares por un contrato conjunto, según la CNN.