EEUU.- El FBI dice que los supremacistas blancos están tras la mayoría de los incidentes violentos con tintes racistas

Resalta que los antifascistas "no son un grupo" sino "una ideología", contradiciendo a Trump



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El director del FBI, Christopher Wray, ha afirmado este jueves que los ataques por parte de supremacistas blancos están detrás de la mayoría de los incidentes violentos con tintes racistas en el país, que suponen además la mayoría de los casos de "terrorismo interno".



"En la categoría del terrorismo interno, de la categoría en su totalidad, el extremismo violento por motivos raciales es, creo, la mayor carpeta", ha dicho Wray, quien ha detallado que dentro de este grupo "las personas que respaldan algún tipo de ideología supremacista blanca es ciertamente la mayoría".



Así, ha dicho que las autoridades han estado haciendo frente a "cerca de mil casos de terrorismo doméstico cada año", si bien ha agregado que la cifra "es más alta este año", sin detallar el número total hasta la fecha, según ha informado el diario estadounidense 'The Hill'.



Wray, que ha comparecido ante el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, ha confirmado además 120 arrestos por casos de terrorismo interno, que engloba a extremistas violentos, anarquistas y milicias ciudadanas.



"En lo relativo a las amenazas de terrorismo interno, elevamos el año pasado el extremismo motivado por motivos raciales a una prioridad en las amenazas nacionales, equiparándolo con los extremistas violentos radicalizados", ha recordado.



Por otra parte, ha señalado que los antifascistas "no son un grupo o una organización, es un movimiento o una ideología", a pesar de las declaraciones del presidente, Donald Trump, y otros miembros del Gobierno sobre el papel de 'Antifa' en la organización y financiación de actos de violencia en el país.



"Hemos visto a personas que suscriben o se identifican con el movimiento antifascista, que se coaligan regionalmente en pequeños grupos o nodos y que ciertamente están organizados a ese nivel", ha zanjado, tal y como ha recogido la cadena de televisión NBC.



Trump llegó a anunciar el 31 de mayo que incluirá a las organizaciones autodenominadas antifascistas en la lista de organizaciones terroristas en represalia por los disturbios desencadenados durante las protestas por la muerte a manos de la Policía del ciudadano negro George Floyd.