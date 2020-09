Economía.- LATAM Airlines presenta un nuevo plan de refinanciación tras el rechazo por parte de la justicia de EE.UU.

01/01/1970 La justicia estadounidense rechaza el plan de reorganización financiera de LATAM Airlines EUROPA LATINOAMÉRICA ESPAÑA DESDE ESPAÑA ECONOMIA LATAM AIRLINES



LATAM Airlines ha presentado un nuevo plan de refinanciación financiera tras la no aprobación de su propuesta inicial por parte la justicia estadounidense, la cual rechazó porque entendía que los acreedores de uno de los tramos de reestructuración podrían beneficiarse a través de la suscripción de acciones como forma de pago del crédito.



La aerolínea analizó la decisión del juez James L. Garrity junto a sus asesores legales y financieros y ha preparado una nueva propuesta revisada en la que eliminan esta cláusula.



En concreto, el nuevo plan de LATAM mantiene el compromiso inicial de financiación por hasta 2.450 millones de dólares (2.076 millones de euros) a través de una línea de crédito a plazo diferido y compuesta por dos tramos, el A, por una cantidad de capital de hasta 1.300 millones de dólares (1.102 millones de euros); y el C, cuyo monto asciende hasta los 1.150 millones de dólares (974,7 millones de euros).



De la cantidad total del tramo A, 1.125 millones de dólares (953 millones de euros) serían proporcionados por Oaktree Capital, mientras que los restantes 175 millones de dólares (148 millones de euros) serían distribuidos por Knighthead y Jefferies.



Por su parte, del monto total del tramo C, 750 millones de dólares (636 millones de euros) serían proporcionados por accionistas de LATAM, entre los que se encuentran el Grupo Cucto, Grupo Eblen y Qatar Airways, entre otros. Además, 250 millones de dólares (212 millones de euros) los proporcionarían también Knighthead y Jefferies, además de otras entidades, y los restantes 150 millones de dólares (127 millones de euros) serían aportados por acreedores de la compañía o nuevos inversores de la misma.



Con respecto a los acreedores de este tramo, destaca la ausencia de la familia Amaro, que sí estaba en la propuesta original junto a los Cueto y Eblen, además de Qatar Airways.



"Si no se obtuvieren compromisos por dichos 150 millones de dólares, el diferencial será proporcionado, a prorrata, por los acreedores del Tramo C indicados", explica el director general de LATAM, Roberto Alvo.



Asimismo, la nueva propuesta de refinanciación contempla un eventual tramo B adicional por hasta 750 millones de dólares (636 millones de euros), sujeto a la aprobación del tribunal y otras condiciones.



La reestructuración, en caso de ser aprobada, tendría un vencimiento programado de 18 meses, sujeto a una posible extensión de 60 días adicionales.