Dos equipos íntegramente femeninos este fin de semana en las 24H de La Mans

La piloto colombiana Tatiana Calderón (Colombia, Bogotá, 1993) en una entrevista con EFE en noviembre de 2019. EFE/ Sergio Barrenechea/Archivo

Madrid, 17 sep (EFE).- La 88 edición de las 24 Horas de Le Mans, que iban a disputarse a mediados de junio y que tuvieron que aplazarse por culpa de la pandemia, se disputan este fin de semana con el atractivo de contar con dos equipos íntegramente femeninos en una parrilla de 60 coches, algo que no sucede desde los años setenta.

El equipo Richard Mille Racing presenta la primera tripulación femenina de la categoría LMP2 en la historia de Le Mans. Será con la colombiana Tatiana Calderón, la alemana Sophia Flörsch y la neerlandesa Beitske Visser, que se turnarán en el pilotaje del Oreca 07 Gibson número 50.

El segundo equipo femenino será el formado por la suiza Rahel Frey, la danesa Michelle Gatting y la italiana Manuela Gostner, que compartirán los mandos del Ferrari 488 GTE Evo número 85 de la categoría amateur de GT (LM GTE Am).

Beitske Visser sustituye en la formación a la británica Katherine Legge, que tuvo que ceder su plaza por un accidente que le obligó a interrumpir su progresión.

Tatiana Calderón se muestra "muy emocionada y agradecida por esta increíble oportunidad". "Hacer Le Mans es un sueño para todos los pilotos y poder hacerlo representando a Richard Mille y a la Comisión de Mujeres en el Deporte del Motor de la FIA es un gran honor", agrega la colombiana en la web de la FIA.

"Nos hemos estado preparando en la ELMS (European Le Mans Series), pero en Le Mans será la primera vez que las tres corramos juntas, y será muy intenso, un gran desafío. Tres pilotos novatas en un programa muy condensado sin la habitual prueba previa...", añade.

"Creo que todos estamos empezando a entender cómo funcionan las carreras de resistencia, cómo hay que afrontarla como un equipo mientras se comparte un coche. La única parte triste es que no tendremos la experiencia completa de Le Mans sin que los aficionados estén allí, pero espero que puedan animarnos desde casa. Estamos listos para el desafío", afirma Tatiana Calderón.

Entre las 22 inscripciones de la clase LM GTE Am, están las 'Damas de Hierro', un proyecto único concebido y apoyado por Deborah Mayer, una apasionada piloto francesa y promotora de las mujeres en el deporte del motor.

El Ferrari 488 GTE Evo número 85 estará en manos de Rahel Frey, Michelle Gatting y Manuela Gostner, un trío que ha obtenido dos terceras posiciones en la categoría en las tres carreras que han disputado hasta ahora durante las ELMS de este año.

En 2019 fueron la primera tripulación femenina en 10 años en competir en las 24 Horas de Le Mans y terminaron novenas en su categoría.

"No debería haber duda de que definitivamente llegamos a Le Mans con mucha más experiencia como equipo y como pilotos. Esto nos ayuda a centrarnos en la carrera, ya que todas tenemos una idea de a qué nos enfrentamos", dice Michelle Gatting.

"Tuvimos un buen comienzo de temporada en las ELMS con dos podios hasta ahora y estamos apuntando a los podios de nuevo en Monza y Portimão. En cuanto al resultado de Le Mans, creo que debemos aspirar a un top 10. Hay 22 coches y muchos competidores fuertes", agrega.

La francesa Michèle Mouton, presidenta de la Comisión de Mujeres en el Deporte del Motor de la FIA y ganadora de la categoría Prototipo 2L en Le Mans en 1975, afirma en la web de la FIA: "Le Mans es muy especial y tener dos tripulaciones femeninas en la línea de salida es increíble".

"Es un verdadero paso adelante y una prueba de que nuestras mejores pilotos tienen su lugar dentro de los equipos profesionales. Tatiana, Sophia y Beitske están en una fase de aprendizaje en las carreras de resistencia, pero han tenido algunas carreras realmente positivas hasta ahora esta temporada y su motivación para mejorar vuelta a vuelta es alta", agrega Mouton.

"En su segunda temporada en GTE, Michelle, Rahel y Manuela han demostrado que son capaces de terminar en el podio y sé que se esforzarán aun más ahora que tienen la experiencia de una carrera en Le Mans detrás de ellas. No hay que subestimar lo difícil que será el desafío, pero las seis pilotos están bien preparadas y tienen grandes equipos detrás de ellas. Les deseamos a todas una carrera segura y exitosa", dice Mouton en fia.com.

No había más de un equipo íntegramente femenino en las 24 Horas de Le Mana desde los años 70. En 1975 se alinearon tres: el de las francesas Anne-Charlotte Verney y Corinne Tarnaud y la belga Yvette Fontaine (Porsche 911 Carrera RS), el de las galas Christine Dacremont, Michèle Mouton y Marianne Hoepfner (Moynet LM75) y el de la tambien francesa Marie-Claude Beaumont y la italiana Lella Lombardi (Renault Alpine A441).

En 1997 hubo dos escuadras sólo con mujeres al volante: la belga Christine Beckers y la italiana Lella Lombardi (Inaltera LM77) y las francesas Christine Dacremont y Marianne Hoepfner (Lancia Stratos).

La carrera empezará el sábado a las 14.30 CET (12.30 GMT) y acabará al día siguiente a la misma hora.