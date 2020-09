Cultura.- Arranca el rodaje de Alma, la nueva serie española de Netflix

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Arranca el rodaje de Alma, la nueva serie original de Netflix. Se trata de un thriller sobrenatural protagonizado por Mireia Oriol (El Pacto), creado por el asturiano Sergio G. Sánchez (El secreto de Marrowbone) y dirigida por él mismo junto a Kike Maíllo (EVA). La serie se rodará casi en su totalidad en el Principado de Asturias.



Alma sigue los pasos de una joven que, tras sobrevivir a un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros, se despierta en un hospital sin recordar nada del incidente... ni de su pasado.



En una casa repleta de recuerdos que no son suyos, mientras intenta recuperarse, tanto la amnesia como el trauma hacen que experimente terrores nocturnos y sufra unas visiones que no consigue desentrañar. Con la ayuda de sus padres y amigos, desconocidos para ella, intentará descubrir el misterio que rodea al accidente a la vez que lucha por recuperar su vida y su identidad.



"A menudo la fantasía nace del dolor, de la necesidad de dar sentido a algo que no lo tiene. Los jóvenes protagonistas de "Alma" utilizan la fantasía como instrumento para forjar su identidad, como un acto de rebelión contra una realidad cruel. Quien se acerque a nuestra serie encontrará una historia de superación que combina suspense, terror y emotividad", señala Sánchez en un comunicado remitido por Netflix.



Además de Mireia Oriol, completan el reparto principal Alex Villazán (Caronte), Pol Monen (¿A quién te llevarías a una isla desierta?), Claudia Roset (SKAM), Javier Morgade (El nudo), Nil Cardoner (Las del hockey), María Caballero (El ministerio del tiempo) y Milena Smit (No matarás). Completan el reparto Marta Belaustegui, Josean Bengoetxea, Cándido Uranga, Katia R. Borlado, Ximena Vera, Celia Sastre, Laura Ubach, Raúl Tejón y Alejandro Serrano.



Alma es la primera producción de Netflix rodada en el Principado de Asturias y está producida por Belen Atienza (Jurassic World: El reino caído, El secreto de Marrowbone), Sandra Hermida (Arde Madrid, El secreto de Marrowbone) y Jesús de la Vega (Intruders, Hierro).