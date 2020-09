Coronavirus.- República Checa endure las restricciones por la pandemia para frenar el "incipiente aumento" de casos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de República Checa ha decidido este miércoles endurecer las restricciones vigentes en el país por la pandemia de la COVID-19 con el objetivo de frenar el "incipiente aumento exponencial" de casos positivos.



"Debido al rápido aumento en el número de nuevos casos de COVID-19 en la última semana (...) hemos decidido tomar más medidas para reducir el contacto social en eventos de alto riesgo sin restringir la vida cultural y deportiva", ha indicado el ministro de Salud checo, Adam Vojtech.



En concreto, según ha explicado el Ministerio de Salud checo mediante un comunicado, el endurecimiento de las restricciones se dirige a la realización de eventos bajo techo, que únicamente podrán superar un aforo máximo de diez personas si se venden localidades y asientos específicos.



La medida, que entrará en vigor este viernes a las 18.00 horas (hora local) excluye a exposiciones, mercados y ferias pero incluye a los establecimientos como restaurantes, bares o discotecas.



"El propósito de la medida es limitar el contacto cercano de las personas que se encuentran en bares, clubes o restaurantes. El espacio asignado significa crear una cierta distancia con los demás", ha precisado el jefe del Grupo Epidemiológico del Ministerio de Salud, Roman Chlíbek.



"Sin embargo, esto no significa que no sea posible bailar en el espacio, por ejemplo", ha matizado. "Las personas que tienen su lugar asignado podrán moverse normalmente por el establecimiento con mascarilla", ha precisado, enfatizando que "seguirá siendo posible organizar bailes y otros eventos", pero que "cada participante en tal evento deberá tener un asiento".



"Por el momento, nuestra prioridad es frenar el incipiente aumento exponencial de casos positivos", ha remachado Vojtech, que ha señalado que, por el momento, no pueden descartarse "otras medidas" adicionales.



Las autoridades checas anunciaron el 10 de septiembre que era obligatorio usar mascarilla en espacios cerrados, mientras que a partir del martes todas las personas mayores de 60 años deberán recibir paquetes con mascarillas. En el caso de los restaurantes, los clientes no deben llevar mascarilla únicamente cuando consumen alimentos y comidas.



Las autoridades checas han confirmado, hasta ahora, 41.032 casos de la COVID-19, 2.139 registrados en las últimas 24 horas. En cuanto a los decesos, República Checa cuenta con 482, ninguno adicional registrado este miércoles.