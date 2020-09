Coronavirus.-Morrison dice que no habrá "doble rasero" y hará la cuarentena si viaja a Queensland antes de las estatales

17/09/2020 El primer ministro de Australia, Scott Morrison POLITICA OCEANÍA AUSTRALIA OCEANÍA INTERNACIONAL CHU CHEN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha asegurado este miércoles que no habrá "doble rasero" y cumplirá con las estrictas normas del estado de Queensland, que fija una cuarentena de dos semanas una vez se ingrese en el territorio, si finalmente se desplaza hasta allí, de cara a los actos de campaña de las próximas elecciones estatales del 31 de octubre.



"No creo que deba ser tratado de manera diferente a nadie más", ha dicho Morrison durante una entrevista para el Canal 9 de la televisión australiana cuando se le ha preguntado por la posibilidad de tener que someterse a las medidas de confinamiento si desease viajar Brisbane para asistir a la final de la AFL, la liga de fútbol australiano que se disputará el próximo 24 de octubre.



"Ha habido mucha discusión sobre algunas de las dificultades por las que la gente ha tenido que pasar para poder cumplir estas medidas y las mismas reglas deberían aplicarse a mí que a cualquier otra persona", ha dicho el primer ministro conservador de Australia.



"No creo que deba haber un doble rasero, quiero decir, no es como si yo fuera una estrella de Hollywood", ha ironizado Morrison haciendo referencia al tratamiento especial que recibió el actor Tom Hanks, a quien se le permitió cumplir la cuarentena en un resort de lujo en lugar de hacerlo en las instalaciones que las autoridades han dispuesto para ello.



Los duros cierres fronterizos entre los estados australianos han estado en el centro del debate durante la crisis del coronavirus de Australia, que ha confirmado hasta la fecha más de 26.800 casos y unas 830 muertes por culpa de la pandemia.



La dura postura de las autoridades de Queensland, en manos de los laboristas, ha sido criticada desde el Gobierno central, teniendo como último episodio la intervención sin éxito de Morrison la semana pasada para que una mujer de Canberra --el Distrito Federal no cuenta con casos de virus activos-- pudiera acudir al entierro de su padre, ya que estaba sin poder salir en uno de estos centros de cuarentena.



Por su parte, el estado de Victoria, el epicentro de la segunda ola de la pandemia en la gran isla, ha contabilizado en el último día 28 nuevos casos coronavirus, su cifra más baja desde el pasado 24 de junio, y suma ya 19.971, además de 745, casi la totalidad de todos los fallecidos del país.



Su área metropolitana de Melbourne, que alberga a 4,9 millones de personas, ha estado bajo un estricto bloqueo durante casi siete semanas. Con un toque de queda nocturno, los residentes solo pueden viajar a menos de cinco kilómetros de su casa y pasar un máximo de dos horas al aire libre al día.