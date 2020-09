Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Hoy se conocen las cifras de las solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo, Trump evalúa un plan de estímulo bipartidista y bancos centrales de varios países publican una gran cantidad de medidas.

Panorama laboral

Se espera que los datos de las solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo que se darán a conocer esta mañana a las 8:30 a.m., hora del este, muestren una pequeña mejora con respecto al total anterior de 884.000 solicitudes. Según las estimaciones, las solicitudes continuas se mantendrían en torno a los 13 millones, mientras que aumentan las señales de que la rápida recuperación inicial de la economía estadounidense se ha desacelerado. El presidente de la Fed, Jerome Powell, habló ayer sobre este tema en su conferencia de prensa, diciendo que “el camino por delante sigue siendo muy incierto”, en tanto él y las autoridades de la Fed enfatizaron la probable necesidad de un mayor estímulo fiscal.

¿Compromiso?

Hay algunos indicios de que podría haber avances en un acuerdo para ese estímulo fiscal después de que meses de negociaciones no consiguieran ningún logro. El presidente Donald Trump dijo ayer que está abierto al gasto extra contenido en una propuesta que ofrece compromisos por US$1,5 billones de un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara. Los comentarios del presidente fueron bien recibidos por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien antes había calificado el paquete de insuficiente. El mayor escollo podría ser ganar el apoyo de los legisladores republicanos, ya que muchos han expresado oposición al paquete más grande.

Otros bancos centrales

Si bien la reacción a la decisión de la Fed de ayer sigue siendo el principal factor que impulsa a los mercados hoy, hay muchas medidas de otros bancos centrales a las que prestar atención. El banco de Japón mantuvo la tasa de interés y la política de compra de activos sin cambios, mientras mejoró su pronóstico de crecimiento interno. Si bien es poco probable que la decisión del Banco de Inglaterra, que se conocerá a las 7:00 a.m., contenga grandes sorpresas, los inversionistas buscarán cualquier señal de que las autoridades estén sentando las bases para un futuro estímulo monetario. Los bancos centrales de Indonesia y Taiwán también mantuvieron las tasas sin cambios en decisiones anteriores. El Banco Central Europeo ofreció más alivio de capital a los bancos comerciales para ayudar a mantener el flujo de crédito hacia la economía, que se ha visto muy afectada por el virus.

Caen los mercados

Los inversionistas de acciones globales están eliminando riesgos mientras reaccionan a los comentarios de Powell sobre la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas. El índice MSCI Asia-Pacific cayó 0,8%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una caída de 0,4%. En Europa, el índice Stoxx 600 se cotizaba 0,7% a la baja a las 5:50 a.m. y los bancos y las mineras lideraban las pérdidas en medio de una liquidación. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura a la baja, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,684% y el oro caía.

También hoy...

Además de los datos de las solicitudes, se publicarán las cifras para agosto de los inicios de viviendas en Estados Unidos y las perspectivas comerciales de la Fed de Filadelfia para septiembre a las 8:30 a.m. Un comité de la OPEP y sus aliados se reúne hoy para discutir si los recortes del grupo son suficientes para evitar un posible exceso de crudo. Se espera que el presidente Trump reciba un informe sobre el acuerdo Oracle-TikTok. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, habla con el Club Económico de Nueva York.

