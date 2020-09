Chile.- La Justicia de Chile clausura un proyecto minero canadiense tras una multa de 7,7 millones

31/05/2020 Industria minera POLITICA EUROPA ESPAÑA GOBIERNO DE ARAGÓN



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (Chile) ha confirmado la clausura "total y definitiva" del proyecto minero Pascua Lama ante la "magnitud del peligro en la salud de las personas", y ha confirmado, además, una multa de 7.000 millones de pesos chilenos (7,7 millones de euros) a la empresa impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiental.



La decisión se enmarca en las reclamaciones efectuadas por la minera para evitar la clausura y la multa.



La Justicia del país entiende que el proyecto planteado por la compañía no contempla otras alternativas viables para el funcionamiento seguro para el medio ambiente y la salud de la población, en concreto por la contaminación causada en los ríos de alrededor.



"La contaminación de las aguas del río Estrecho constituye uno de los efectos ambientales con mayor profundidad, atendiendo a la magnitud de los efectos en la salud de las personas", indica el presidente del Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo.



Oviedo apostilla que la empresa falló en la implementación de un conjunto de medidas, tanto de infraestructura como a nivel de organización, al no ser capaces de cumplir estrictamente su licencia ambiental y en consecuencia no lograr proteger de manera adecuada el medio ambiente y la salud de las personas.