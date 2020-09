Cerro Porteño ante el reto de llevarse el título en la cancha de Libertad

El choque es el partido estelar de la fecha, la número veinte, que comienza este viernes y tras cuyo final solo restaran dos jornadas para dar por terminado el torneo. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 17 sep (EFE).- Cerro Porteño tiene este domingo el título del Apertura a su disposición, si bien para conquistarlo de forma anticipada deberá superar una difícil prueba: vencer a domicilio a Libertad, segundo de la tabla y todavía con opciones numéricas para llevarse el campeonato.

El choque es el partido estelar de la fecha, la número veinte, que comienza este viernes y tras cuyo final solo restaran dos jornadas para dar por terminado el torneo.

Un Apertura por el que también puja Olimpia, que está a un punto de Libertad y a cuatro del líder, y que el sábado juega contra Sportivo Luqueño.

El Ciclón que dirige Francisco Arce encara su cita con el Libertad de Ramón Díaz en plena racha de victorias, once consecutivas desde que se retomara el campeonato tras la cuarentena.

Toda una muestra de poderío en este tramo de un Apertura atípico, y en el que fue de triunfo en triunfo hasta alcanzar un liderato que antes habían ocupado Libertad y Olimpia.

El equipo de Barrio Obrero tendrá enfrente a un Libertad que no tira la toalla, pero que tras la cuarentena apareció sin fuelle y perdió el liderato que ostentó durante muchas de las jornadas previas al parón sanitario.

Los del "pelado" Díaz llegarán además a ese encuentro tras su complicado compromiso de este jueves contra Boca Juniors, en la fase de grupos de la Libertadores y como locales.

Olimpia también aborda la fecha con la carga de la Libertadores, aunque se quitó de encima el trámite días antes, el martes en Brasil y ante Santos, donde sacó un valioso empate (0-0).

El campeón de los cuatro últimos torneos paraguayos, todos bajo la dirección de Daniel Garnero, no se rinde mientras haya posibilidades de lograr el quinto consecutivo, y saldrá a por los tres puntos ante Luqueño, octavo en la tabla.

Guaraní, quinto clasificado, recibe el domingo en su cancha a Guaireña con la obligación seguir sumando pese a que perdieron la comba del título y se encuentran a seis puntos de Cerro Porteño.

Aunque este jueves la prioridad del Aborigen es la cita en su campo ante el argentino Tigre, también en fase de Libertadores.

Programación de la jornada:

18.09: 12 de Octubre-Sol de América

19.09: San Lorenzo-General Díaz

19.09: Olimpia-Sportivo Luqueño

20.09: Guaraní-Guaireña

20.09: Libertad-Cerro Porteño

21.09: Nacional-River Plate.