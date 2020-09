Camper rinde homenaje a Mallorca en su nueva campaña, en la que refleja la importancia de tomarse las cosas con calma

17/09/2020 La firma lanza una nueva campaña en la que muestra su visión tras la pandemia del Coronavirus EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CAMPER



MADRID, 17 (CHANCE)



Camper ha lanzado su campaña otoño-invierno 2020, una propuesta novedosa y muy diferente para mostrar la nueva visión de la marca tras la pandemia del Coronavirus. Y es que, en vez de estar enfocada al producto, la firma va a retomar su famoso lema "walk don't run", enfocado a ser conscientes de nuestros movimientos, de una vida más tranquila, dando valor a las cosas que de verdad lo merecen.



Para ello, Camper vuelve a dar vida a su comunidad The Walking Society, una serie de publicaciones que reflejan el enfoque mediterráneo de la marca en cuanto a la cultura, la sociedad y la comunidad. Por ello, esta nueva campaña girará en torno a Mallorca, tierra natal de la firma, con una historia desarrollada en la isla, con 4 personajes comprometidos y ligados con la isla.



La filosofía "Walk, Don't Run" - "Camina, no corras" - forma parte de la esencia de Camper desde sus orígenes. Bajar el ritmo, tomarnos el tiempo de reflexionar sobre hasta dónde hemos llegado y pensar en lo que debemos hacer para mejorar como personas es un acto de responsabilidad que puede sentar las bases de una conciencia colectiva. Por ello, la firma de calzado ha decidido expresar este concepto fundamental con el relanzamiento de The Walking Society, un proyecto editorial con ocho números que se inició en 2001.



The Walking Society no es una simple revista, sino que aspira a ser un regreso al hogar y a los orígenes rurales e isleños de la marca. Al pasar las páginas de este número, recorreremos la costa y descubriremos los hermosos paisajes y la significativa historia de Mallorca. Estos matices revelan la autenticidad de los habitantes de la isla que deja su huella en la estética y los valores de la marca. Un homenaje al Mediterráneo por su contribución a la cultura y civilización occidentales.



En esta edición de The Walking Society nos maravillamos ante las creaciones de artistas y artesanos: los diseños de vidrio de Marta Armengol, la cerámica de Joan Pere Català Roig, la creatividad culinaria de Maria Solivellas en el restaurante Ca Na Toneta, el compromiso con el medioambiente de la fundación Save The Med, el trabajo agrícola realizado en Son Fortesa y la tradición del Trot Balear.



Sin duda, una declaración de intenciones por parte de Camper para que, como dice su lema, intentemos andar en lugar de correr, valorando lo que realmente es importante