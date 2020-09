Bielorrusia.- Un grupo de 17 países de la OSCE fuerza una misión de investigación sobre Bielorrusia

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Un total de 17 estados miembro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) han activado este jueves un mecanismo para la realización de una investigación internacional de expertos sobre los abusos a los Derechos Humanos y el fraude electoral cometido en Bielorrusia, uno de sus estados miembro.



En declaración conjunta, leída por el embajador británico ante la OSCE, Neil Bush, han explicado que han decidido activar el llamado Mecanismo de Moscú después de que sus peticiones a las autoridades bielorrusas para "entablar un diálogo nacional genuino e inclusivo" no hayan sido atendidas y tampoco haya habido respuesta a la oferta de mediación de la Presidencia de turno de la OSCE.



"Hasta ahora, la respuesta de las autoridades bielorrusas han sido atacar sistemáticamente a quienes entablan el diálogo y seguir con su violenta represión de manifestantes pacíficos, incluidas mujeres y jóvenes", han denunciado los países firmantes --Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Reino Unido y Estados Unidos--.



Asimismo, han condenado "las detenciones masivas y los brutales arrestos con total impunidad" durante las manifestaciones tras las presidenciales del 9 de agosto en las que el presidente, Alexander Lukashenko, obtuvo su reelección, además de expresar su alarma por las "denuncias de torturas u otros tratamientos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de detención".



Dado que "a día de hoy no hay indicios de que las autoridades de Bielorrusia estén dispuestas a entablar" el diálogo que la OSCE se ha ofrecido a mediar, los 17 países han decidido dar el paso de invocar el llamado 'Mecanismo de Moscú' para "establecer una misión de expertos que analice e informe" sobre el cumplimiento por parte de Bielorrusia de sus compromisos en materia de Derechos Humanos como estado miembro y "ofrezca recomendaciones y consejo".



En particular, la misión deberá analizar las preocupaciones relativas a "las informaciones creíbles de violaciones y abusos de los Derechos Humanos, incluida intimidación y persecución de activistas políticos, candidatos, periodistas, abogados, sindicalistas y defensores de Derechos Humanos, así como la detención de posibles candidatos.



También quieren que investigue "el fraude electoral; las restricciones sobre el acceso a la información, incluido el corte de Internet; el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos; arrestos o detenciones arbitrarias e ilegales; violencia de género y sexual; secuestros y desapariciones forzosas; torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la impunidad generalizada por todas estas acciones".



Los 17 países han considerado que esta misión de expertos, uno de cuyos integrantes podrá ser elegido por la propia Bielorrusia, "debería ofrecer un informe objetivo e imparcial, recomendaciones y consejo sobre todas estas cuestiones".