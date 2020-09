Bielorrusia.- Polonia propondrá a la UE la creación de un fondo de estabilización para Bielorrusia

VARSOVIA/VILNA, 17 (DPA/EP)



El Gobierno de Polonia propondrá la próxima semana la creación de un fondo para Bielorrusia de "al menos 1.000 millones de euros" para contribuir a la estabilización de la antigua república soviética y a la diversificación de su economía, en plena crisis por las protestas desatadas tras las elecciones del 9 de agosto.



El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha explicado, en una rueda de prensa con su homólogo lituano, que el plan que llevará la próxima semana al Consejo Europeo planteará en cualquier caso una ayuda "significativa" y supondría un desembolso tanto de la UE como del Fondo Monetario Internacional (FMI).



La iniciativa abriría la puerta del mercado europeo a empresas bielorrusas, al tiempo que agilizaría la concesión de visados a los ciudadanos de Bielorrusia que quisieran viajar a la UE. Morawiecki, no obstante, ha matizado que no sería equiparable a un acuerdo de asociación.



El primer ministro polaco no ha detallado qué condiciones tendría que cumplir Bielorrusia para acceder al hipotético fondo, pero medios polacos han apuntado que la condición clave sería la celebración de nuevas elecciones, una posibilidad que por ahora siempre ha descartado el presidente del país, Alexander Lukashenko.