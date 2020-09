Ayuda en Acción entrega a Ecuador otros quince respiradores OxyVita

El ministro Juan Carlos Zevallos (d) y el director de Ayuda en Acción, Carlos Hernández (i), participan hoy jueves, en un acto en la Embajada de españa en Quito. EFE/José Jácome

Quito, 17 sep (EFE).- La ONG española Ayuda en Acción entregó este jueves al Ministerio de Salud de Ecuador otros quince respiradores, de un lote de cincuenta, previsto para afrontar las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

La entrega tuvo lugar en un acto en la Embajada de España en el que participó el ministro ecuatoriano de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos.

Los respiradores entregados son del tipo "OxyVita Emergency Ventilator", fabricados por un consorcio de empresas formado por Lyntia, McFly Technologies, Vithas y Fundación Vithas, y que son un ejemplo de tecnología avanzada y de la voluntad de colaboración en tiempos de crisis.

Zevallos destacó en ese sentido la necesidad de que todas las partes colaboren frente a esta amenaza que golpea a la humanidad, y puso la llegada de los ventiladores como ejemplo del esfuerzo conjunto de numerosas empresas y organismos oficiales para hacerlo posible.

"Esta pandemia nos sacudió a todos, y casi que cada país comenzó de cero. No sabíamos qué hacer, no teníamos un tratamiento, (había) problemas muy fuertes de diagnóstico, y la esperanza en una vacuna que nos llena de incertidumbre cada día", dijo el ministro al defender la necesidad de la colaboración internacional.

Y abundó que su reciente viaje a España, Reino Unido y Alemania le ha dejado patente la urgencia de la cooperación, "una ayuda que no puede ser unidireccional sino bidireccional".

En el acto, convocado por el embajador de España en Ecuador, Carlos Abella y de Arístegui, estuvieron presentes, entre otros, el director de Ayuda en Acción, Carlos Hernández; la directora de Cooperación Gubernamental en la Cancillería ecuatoriana, Cristina Fuentes; y los delegados de las dos aerolíneas que han donado el traslado de los respiradores desde España: Iberia y Air Europa.

El embajador español destacó que este es un momento de "agradecimiento y felicitación": "agradecimiento a todos los que han hecho posible los respiradores OxyVita y también a quienes los han traído a Ecuador", y felicitación por la iniciativa del consorcio de desarrollar un respirador accesible y eficiente.

PATENTE DE DISEÑO LIBRE

El OxyVita es un respirador desarrollado al comienzo de la pandemia que se caracteriza por su bajo costo, unos 1.000 dólares, de utilización sencilla, y construido bajo patente de diseño libre para compartirla con el mundo.

"El primer envío de estos respiradores se ha realizado a Ecuador", recordó el embajador sobre la primera partida llegada a mediados de agosto.

En total, Ayuda en Acción donará al país andino cincuenta de estos aparatos, iniciativa que se suma a otro medio centenar que la Embajada saca adelante estos días como símbolo de la hermandad y compromiso entre España y Ecuador.

"España no se olvidó de Ecuador incluso cuando se vivían los peores momentos de la epidemia en nuestro país. En ese momento, en España tuvimos a Ecuador y a los ecuatorianos en la mente pero también en el corazón", destacó Abella.

Los respiradores se destinarán al Ministerio de Salud Pública, que los distribuirá entre las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos del país.

Ecuador reportó este jueves un total de 122.257 positivos por la COVID-19 y 11.029 fallecidos relacionados con la pandemia, según el último reporte oficial.

Ayuda en Acción es una ONG española que lucha contra la pobreza y la desigualdad, con cuarenta años de historia y proyectos en 20 países de América Latina, Asia, África y Europa.

En Ecuador está presente desde 1986, trabajando en zonas rurales para generar cambios estructurales, pero con la llegada de la pandemia se abocó a reforzar la asistencia sanitaria al país.

Sobre el proceso de desarrollo del ventilador, Hernández explicó que fue una suma de esfuerzos con fines de cooperación, y planteó en ese sentido la posibilidad de llegar a construirlos en Ecuador, dada su patente abierta.

Y auguró que si bien Ecuador es el primer país en recibirlos, "estamos trabajando para que en breve lleguen también a Perú, Bolivia y Honduras".