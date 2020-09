Argentina marca la importancia de la participación ciudadana en la elección venezolana

En la imagen, Felipe Solá, canciller argentino. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 17 sep (EFE).- Argentina marcó este jueves la importancia de que tanto la oposición como los votantes participen en las elecciones legislativas convocadas para diciembre en Venezuela.

"Le asignamos una gran importancia al hecho de que la gente vaya y vote", dijo el canciller argentino, Felipe Solá, al participar hoy por videoconferencia en una reunión del Grupo Internacional de Contacto que auspicia la Unión Europea (UE) para favorecer una salida negociada a la crisis venezolana.

La reunión del grupo, a nivel ministerial, estuvo presidida por el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, quien informó a los participantes de sus últimos contactos con las diferentes partes en Venezuela y del empeoramiento de la situación humanitaria en el país, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Ésta es la primera vez que Argentina participa en una reunión del Grupo de Contacto, al que el Gobierno de Alberto Fernández decidió sumarse para "contribuir a una solución a la crisis en Venezuela sobre la base del respeto a sus instituciones políticas y constitucionales", según indicó este jueves la Cancillería argentina en un comunicado.

"Una situación como la venezolana genera responsabilidades en todo el mundo, en todo aquel que quiera defender la democracia, los derechos humanos y la justicia", dijo el canciller argentino.

"No aceptamos la interferencia en la política de un país pero sí la defensa de estos valores", añadió Solá.

PARTICIPACIÓN DE LA OPOSICIÓN

El canciller argentino valoró como un "hecho positivo" que un sector de la oposición haya expresado su intención de participar en los comicios legislativos programados para el 6 de diciembre próximo.

Con todo, lamentó que algunos partidos hayan resuelto de antemano que no participarán.

"Después de que el pueblo haya votado resultará muy difícil decirles a los ciudadanos que 'su voto no vale' porque ésa es la opinión de uno u otro organismo internacional o de una oposición que no participó", advirtió.

El Grupo de Contacto, creado a principios de 2019, está conformado por la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Uruguay, Costa Rica, Ecuador y ahora Argentina.

LA POSICIÓN DEL GRUPO

En un comunicado, el grupo pidió este jueves eliminar los obstáculos para la participación política en las elecciones de diciembre, lo que incluye el "respeto por el mandato constitucional" de la "democráticamente elegida" Asamblea Nacional y "devolver el control de los partidos políticos a sus legítimos administradores".

También el cese de las descalificaciones y la persecución de líderes políticos, la total restauración de los derechos de sus candidatos para una participación política equitativa, una actualización integral del registro de votantes -incluyendo a los jóvenes y los venezolanos en el extranjero- o un acceso sin restricciones para todos los medios de comunicación.

Por otra parte, el grupo celebró que Venezuela haya llamado a la comunidad internacional a observar las elecciones, pero lamentó que el actual calendario electoral "no permite el despliegue de una misión de observación electoral ni deja suficiente tiempo y espacio político para que las partes negocien las condiciones para unos comicios libres y justos".