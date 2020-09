Antonio David: "Desde hace una semana, la relación con mi mujer no es la misma"

09/09/2020 Antonio David en el plató de Sálvame EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD PÁGINA OFICIAL DE ANTONIO DAVID



MADRID, 17



Antonio David no está pasando un buen momento y es que aunque al principio se tomó a risa los primeros testimonios de algunas mujeres que aseguraban que habían tenido una relación con él después de haberse casado con Olga Moreno, ahora parece que le ha pasado factura.



"Me duele ver a Olga así porque no está preparada. Me ha pedido en varias ocasiones que me levante y me vaya cuando se hablen de chicas. No le da vergüenza, lo está pasando mal, está sufriendo. Considero que estoy trabajando aquí y que me debo a mi programa" ha confesado el colaborador al oír unas declaraciones de su mujer en las que afirma a la prensa que no va a hacer ninguna declaración al respecto con el rostro bastante cansado.



Como no podía ser de otra manera, el colaborador ha terminado reconociendo públicamente que su matrimonio se ha visto afectado estas últimas semanas por los diversos testimonios que aseguran que fue desleal a Olga: "Desde hace una semana la relación con mi mujer no es la misma que hace diez días, estamos distantes, hemos dormido juntos, pero con mi Lola en medio. De hablar como hablábamos antes 240 veces ahora no las hablas, ahora son momentos, son frases... ya no hay risas. Jamás he tenido un problema de distanciamiento con mi mujer en veinte años de relación. Jamás he jugado con mi matrimonio en ese sentido, que se comenten cosas que no son...".



Jorge Javier Vázquez ha reflexionado en directo y le ha confesado al colaborador que cree que tiene esta actitud tan pasota porque cree que su matrimonio se ha roto y es imposible salvarlo. Ante esto, Antonio David ha negado que sea así y ha confesado que: "Tengo miedo a que todo esto termine con mi matrimonio, nunca me he enfrentado a una situación así".