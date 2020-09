Anna Kournikova presume de su hija Mary, ¡y la pequeña no puede ser más adorable!

MADRID, 17 (CHANCE)



Enrique Iglesias y Anna Kournikova tuvieron a su tercera hija, Mary, el pasado 30 de enero. El nacimiento de la pequeña fue toda una sorpresa, puesto que la pareja llevó el embarazo en el mas absoluto de los secretos y apenas si se pilló a la extenista presumiendo de barriguita en un par de ocasiones. Orgullosos, el cantante y la modelo presentaban a Masha - Mary en ruso y como llaman a su pequeña cariñosamente - con una tierna imagen en el hospital tras el alumbramiento en sus respectivas cuentas de Instagram. En abril, tanto el hijo de Isabel Preysler como la rusa compartían en sus redes sociales cómo había crecido su benjamina de la casa, pero desde entonces, no habíamos vuelto a ver a Masha.



Hasta ahora. Y es que Kournikova ha presumido de su pequeña con una fotografía que, literalmente, nos ha hecho morir de amor. Mary, sentadita y con sonrisa pícara, luce un polo blanco y una faldita del mismo color, recordándonos a los looks que llevaba la rusa cuando arrasaba en las pistas de tenis. Guiño que la mujer de Enrique Iglesias ha querido dejar claro en el texto que acompaña a la imagen, en el que pone "Wimbledon, aquí llego...". Con el pelo tan rubio como su famosa mamá y sus hermanos Nicholas y Lucy, Masha y unos inmensos y expresivos ojos azules, no se puede negar que es una muñequita, una auténtica monada.



Los comentarios de sus seguidores acerca de a quién se parece la pequeña no se han hecho esperar. La mayoría coinciden en que es idéntica a Enrique, pero la verdad es que nosotros la vemos más Kournikova tan blanquita, con la cara tan redondita y esos preciosos ojazos.



El hijo de Julio Iglesias y Anna Kournikova están en uno de los mejores momentos de su relación. Juntos desde hace la friolera de 19 años - se conocieron rodando el videoclip del cantante "Escape" y desde entonces no se han separado - han formado una preciosa familia con los mellizos Lucy y Nicholas, que en diciembre cumplirán tres años, y la pequeña Masha, que el 30 de enero soplará su primera vela.