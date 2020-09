Alemania.- El instituto IfW de Alemania mejora las perspectivas para 2020 para el país pero empeora las de 2021

BERLÍN, 17 (EUROPA PRESS)



El Instituto para la Economía Mundial de Kiel (IfW, por sus siglas en alemán) ha mejorado sus previsiones económicas con respecto al producto interior bruto (PIB) de Alemania para 2020, aunque ha empeorado las de 2021 ante las restricciones vigentes en ciertos sectores, como los viajes, y la "debilidad" de la economía mundial, según ha informado este jueves.



En concreto, el IfW estima que el PIB de Alemania experimentará una contracción del 5,5% en 2020, frente al pronóstico que realizó en junio de que la caída sería del 6,8%. En cambio, para 2021 ha rebajado la previsión hasta un crecimiento del 4,8%, frente al 6,3% que estimó anteriormente.



El instituto ha indicado que algunos sectores especialmente dependientes del contacto social, como los restaurantes, el turismo o los eventos multitudinarios, siguen experimentando restricciones en sus actividades. Según los cálculos del IfW, estos sectores representan el 6% de la economía alemana y su utilización de capacidad solo recuperará su potencial hasta que las medidas de protección frente al virus desaparezcan.



"La crisis ha puesto una tensión especial en las posiciones de renta variable corporativa, lo que probablemente frene su actividad inversora en todo el mundo por un tiempo. La economía alemana, como un proveedor principal de maquinaria y equipamiento, es particularmente sensible a la actividad inversora global. Además, las restricciones de viajes impiden que las empresas se pongan en contacto con los consumidores, lo que supone un freno para los nuevos negocios", ha explicado el máximo responsable de previsión económica del instituto, Stefan Kooths.



Según el organismo, aunque el "motor económico" ya se ha puesto en marcha, la actividad no recuperará los niveles previos a la pandemia hasta finales de 2021. Y aún entonces, estará un 3% por debajo del nivel que hubiera registrado en caso de que no hubiera sucedido nada.



El IfW ha añadido que, aunque la recuperación está siendo más rápida que tras la crisis de 2008, y pese al efecto amortiguador en el empleo de los sistemas similares a los ERTE, cerca de 810.000 alemanes han perdido su empleo. Según las estimaciones del instituto, no será hasta 2022 que el mercado laboral alemán se recupere totalmente.