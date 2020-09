16/09/2020 Alejandra Rubio responde tajante a los que critican la exclusiva en albornoz con su abuela, Teresa Campos. MADRID, 17 (CHANCE) Alejandra Rubio ha declarado, en más de una ocasión, que a ella le afectan menos las críticas que a su abuela, María Teresa Campos, o a su madre, Terelu. Espontánea y de lo más natural, la menor de la mediática saga lleva con resignación las últimas polémicas que rodean a su familia después de que Antonio David soltase la bomba de la existencia de su tío "secreto". Y es que, al parecer, el medio hermano de Carmen Borrego y Terelu tendría un pasado delictivo de lo más turbio y por eso preferían mantenerlo oculto. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Alejandra Rubio ha declarado, en más de una ocasión, que a ella le afectan menos las críticas que a su abuela, María Teresa Campos, o a su madre, Terelu. Espontánea y de lo más natural, la menor de la mediática saga lleva con resignación las últimas polémicas que rodean a su familia después de que Antonio David soltase la bomba de la existencia de su tío "secreto". Y es que, al parecer, el medio hermano de Carmen Borrego y Terelu tendría un pasado delictivo de lo más turbio y por eso preferían mantenerlo oculto.



Sin embargo, lejos de parecer afectada, Alejandra continúa con su día a día y en esta ocasión la hemos visto compartiendo una cena de lo más tranquila con su novio, Álvaro Lobo, y su íntimo amigo Alex Gibaja. Sonriente, la joven colaboradora asegura que respeta las críticas después de su portada en una conocida revista con su abuela y evita hablar de su tío "secreto".



- CHANCE: Hola Alejandra cómo te encuentras vaya posado con tu abuela.



- ALEJANDRA: Muy bien.



- CH: Qué te ha parecido que se desactivara la opinión de la gente porque estaban siendo muy críticos.



- ALEJANDRA: A mí me parece fenomenal, la gente que diga lo que quiera.



- CH: Se habla mucho de tu tío.



- ALEJANDRA: No voy a decir nada de ese tema.



- CH: Ha salido hablando la familia perjudicada en el caso y bueno, hay un asunto muy delicado.



- ALEJANDRA: No voy a decir nada. Yo ya he aclarado todo lo que tenía que aclarar, no voy a decir nada más.



- CH: Se comenta que Carmen ha estado este verano con él.



- ALEJANDRA: No tengo ni idea, no voy a hablar nada de eso.



- CH: La gente está diciendo que tú habías dicho que te ibas a alejar de los medios pero haces una exclusiva.



- ALEJANDRA: Todo el mundo hace lo que le da la gana, yo también tengo derecho a elegir lo que yo quiera en mi vida. No hago nada malo a nadie, ni me he metido con nadie ni ha hablado mal de nadie. Ha sido una cosa limpia y buena, no se le puede sacar ninguna pega. Como esto es como es, entiendo las críticas de la gente, entiendo todo.



- CH: Tu abuela que dice de todo esto.



- ALEJANDRA: Mi abuela muy bien.



- CH: Tu abuela tiene que estar pasándolo mal ahora con todo esto.



- ALEJANDRA: Yo de verdad que no hablo de esos temas.



- CH: Se comenta que a lo mejor se tomarán medidas legales porque Carmen está muy enfadada, han hablado de su pasado cuando trabajaba en televisión.



- ALEJANDRA: Tampoco te puedo decir porque no he hablado con ella así que no tengo ni idea.



- CH: Tú la apoyas.



- ALEJANDRA: Yo sí, claro. Es mi tía.



- CH: Tu abuela ha comentado que no le importaría que Rocío Flores y Rocío Carrasco retomaran esa relación.



- ALEJANDRA: Yo he dicho lo mismo. Lo vuelvo a repetir como he dicho en la revista, las cosas de familia son cosas de familia y nadie se tiene que meter.



- CH: Tú con Álvaro, boda e hijos.



- ALEJANDRA: No, todavía no, es muy pronto.



- CH: Ahora te vas a centrar en el tema de la tele o cómo lo vas a hacer.



- ALEJANDRA: Si, por supuesto, seguiré el camino que más o menos he tomado.



