Alejandra Rubio al descubierto, salen a la luz unas audios criticando a Anita Matamoros

25/05/2020 Alejandra Rubio, de lo más sonriente en una imagen de archivo



MADRID, 17 (CHANCE)



Una nueva bomba soltada en Sálvame esta tarde nos ha dejado con la boca abierta porque éramos completamente desconocedores de la mala relación entre Alejandra Rubio y Anita Matamoros. Sabíamos que desde pequeñitas habían sido amigas y que en la adolescencia sufrieron un distanciamiento por motivos que nunca llegaron a hacer públicos... ahora, salen unos audios a la luz en los que la hija de Terelu Campos pone a caer de un burro a la hija de Kiko Matamoros.



Kike Calleja que estaba en plató no ha tardado en hablar con Alejandra Rubio, estaba claro que las reacciones no tardarían en llegar. La hija de Terelu Campos, completamente desconsolada, le ha dicho al colaborador que no entendía quién le había traicionado vendiendo esos audios y lo más importante de todo, le ha confesado que su amistad con la hija de Matamoros está bien, siguen siendo amigas.



Terelu Campos tampoco se ha quedado con las manos quietas, ha llamado a David Valldeperas, director del programa, preocupada porque había recibido una llamada de Alejandra Rubio completamente destrozada. La hija de María Teresa Campos no ha pedido que no se emitan esos audios, pero sí que ha pedido delicadeza porque su hija no está acostumbrada a pasar por todo esto ya que acaba de empezar en el medio.



En los dos audios que han emitido en Sálvame, Alejandra Rubio muestra toda su furia en ellos por haber sido dejada por un novio que tuvo, que empezó una relación con una amiga íntima de Anita Matamoros. Esta información la ha contado Kiko Hernández. Pero ahí no queda todo, y es que en el otro audio, la hija de Terelu confiesa que: "La ... esta, verás, la voy a ... la cabeza como diga... que han hablado de Tana y de Andrea y no han habblado de anita, jajaja, no han hablado de la de Kiko Matamoros, que se joda".