Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset protagonizan, en pleno directo, el momento más romántico de la semana

23/07/2020 Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset están más enamorados que nunca EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Ágatha Ruiz de la Prada se ha convertido, esta semana, en la protagonista del programa "Lazos de sangre", que ha homenajeado la figura de la diseñadora con un especial en el que hemos descubierto muchas cosas no sólo de su exitosa carrera, sino también de su modo de vida, sus amistades y, cómo no, de sus relaciones sentimentales.



La creadora, presente en plató, estaba hablando con Boris Izaguirre de su relación con Luis Gasset y confesando que estaba viviendo un momento "soñado" al lado del atractivo empresario - al que ha definido como "tierno" - cuando se ha llevado una de las sorpresas de su vida. Sin previo aviso y cuando era lo último que se imaginaba, el director de Ansorena ha sorprendido a Ágatha con un inmenso ramo de rosas, venciendo así su timidez por amor. Y, como no podía ser de otra manera, ella emocionadísima por esta inesperada sorpresa del que, sin duda, se ha convertido en uno de sus pilares fundamentales. Y es que, romántico hasta la médula, Luis ha debutado en televisión confesándole a su chica ante toda España que hace "lo que sea por verte sonreír".



La pareja, que lleva saliendo seis meses y que está profundamente enamorada, se ha deshecho en halagos mutuos en su primera entrevista conjunta en televisión. Ágatha, sin poder ocultar su ilusión, ha desvelado que Luis es "lo que siempre he querido". "Tenemos una relación más moderna y quedamos para hacer planes juntos", ha asegurado con naturalidad la diseñadora. Su novio, por su parte, ha alabado la vitalidad de la catalana: "Ágatha es una persona capaz de hacer un día de 25 horas, una semana de 8 días y un año de 13 meses".



Muy cómplice con la colorista creadora y haciendo gala de que su noviazgo atraviesa por su mejor momento, el director de la casa de subastas Ansorena ha confesado que quiere pasar con Ágatha "el invierno y también el próximo verano".



Después de la presencia de Luis la pasada semana apoyando a Ágatha en su desfile en la MBFW, la pareja da un paso más en su relación y, demostrando que lo suyo va muy pero que muy en serio, el empresario ha protagonizado uno de los momentos más románticos que la diseñadora podía imaginar. Ahora nos explicamos la sonrisa que luce últimamente la creadora, que después de las decepciones que sufrió tanto con su divorcio de Pedro J. Ramírez como con su fallido noviazgo con Luis Miguel Rodríguez "El chatarrero", está viviendo con Luis Gasset uno de sus mejores momentos.