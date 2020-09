Afganistán.- Los talibán dicen que no aceptarán un alto el fuego hasta que no se discutan las causas de la guerra

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Mohamad Naeem, portavoz de los talibán afganos en Doha, ha asegurado que el movimiento integrista fundado por el mulá Mohamed Omar no aceptará un alto el fuego hasta que no se aborden las causas de la guerra en las conversaciones de paz en Qatar, según ha informado la cadena de televisión Tolo.



El portavoz ha asegurado que los milicianos talibán ya han reducido el nivel de violencia coincidiendo con la celebración de la ronda preliminar de las conversaciones de paz en la capital de Qatar. Además, ha denunciado que el Gobierno afgano no ha detenido sus operaciones ofensivas contra los talibán.



"No tiene sentido poner fin a 20 años de guerra en una hora. Desde nuestra perspectiva, sería lógico discutir los principales aspectos de los problemas y la guerra y después cerrar un alto el fuego para que el problema se resuelva de forma permanente", ha afirmado el portavoz talibán.



"Suponga que nosotros anunciamos un alto el fuego hoy, pero entonces no conseguimos un acuerdo en la mesa de negociación mañana. ¿Volvemos a la guerra otra vez? ¿Que significaría esto?", ha planteado. Naeem ha asegurado que los talibán quieren que se establezca un sistema islámico en Afganistán en el que se reflejen los valores del pueblo.



"Uno de nuestros objetivos era poner fin a la invasión de Afganistán. El otro era que haya un verdadero sistema islámico que sea responsable ante el pueblo y el país", ha afirmado. El portavoz talibán ha señalado que las conversaciones de paz tendrán altibajos pero se ha mostrado convencido del buen resultado final del diálogo.



"Hemos entrado en el proceso de paz con una fuerte voluntad y determinación. Queremos que este problema se resuelve finalmente. El proceso es complicado y tiene sus propias complejidades pero confirmaos en que los problemas finalicen", ha concluido.



El proceso de diálogo entre el Gobierno afgano y los talibán comenzó el 12 de agosto tras varios meses de retraso por las dificultades a la hora de completar en el canje de detenidos contemplado por el acuerdo de paz de Doha, firmado por los talibán con Estados Unidos sin la participación del Ejecutivo de Kabul.



El proceso ha comenzado sin que se haya acordado un alto el fuego para facilitar las conversaciones. Desde la firma del acuerdo de paz en Doha con Estados Unidos, el 29 de febrero, los talibán no solo no han cesado sus ataques contra las fuerzas de seguridad gubernamentales sino que los han aumentado.