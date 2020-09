4-3. Inter sufre, pero vence con doblete uruguayo a América y sigue líder

El jugador de Internacional Gabriel Boschilia (c) celebra un gol con sus compañeros hoy, en un partido del grupo E de la Copa Libertadores entre Internacional y América en el estadio Beira-Rio en Portoalegre (Brasil). EFE/Liamara Polli

Sao Paulo, 16 sep (EFE).- El Internacional brasileño firmó este miércoles una sufrida victoria por 4-3 ante el América colombiano con dos goles del uruguayo Abel Hernández y otros dos de Gabriel Boschilia y sigue líder del Grupo E de la Copa Libertadores a pesar de las múltiples bajas con las que afrontó el encuentro.

El equipo de Porto Alegre, que tuvo que lidiar con la ausencia de una decena de titulares por sanción o lesión, marcó el primero antes de cumplirse el primer minuto de juego, en el que fue el estreno goleador de Hernández con la camiseta colorada, pero solo certificó los tres puntos con el segundo gol de Boschilia en el minuto 91.

Los Diablos Rojos de Cali consiguieron neutralizar un 3-1 en contra en la segunda mitad y plantaron batalla hasta el final con los tantos de Vergara, Adrián Ramos y Santiago Moreno, pero el gol in extremis de Inter dejó en nada el esfuerzo por rescatar un punto.

Con esta victoria, Inter continúa líder del Grupo E con 7 puntos tras 3 jornadas disputadas, 3 por encima de Gremio, y con 4 de ventaja sobre el América. Universidad Católica cierra el grupo sin aún haber puntuado.

El equipo colorado, líder también de la Liga brasileña, sentó las bases de esta sufrida victoria en el estadio Beira-Rio cuando aún no se había cumplido el primer minuto de juego.

Uendel progresó por la banda izquierda, regateó a su marcador y puso un centro al primer palo que remató con la cabeza Hernández.

Fue el primer gol con Internacional del delantero uruguayo, fichado para sustituir al lesionado Paolo Guerrero.

La ventaja relajó al cuadro del técnico argentino Eduardo Coudet. Lindoso pudo aumentar las diferencias en otro cabezazo a la salida del un córner que se marchó alto.

El segundo gol para los brasileños llegó en el minuto 19 fruto de una jugada colectiva que inició Uendel, participaron Galhardo y Hernández y finalizó Boschilia tras un mal despeje del portero rival.

Con el 2-0, los tres puntos parecían asegurados para los locales, pero el América, lejos de bajar los brazos, despertó de la mano de Juan David Pérez y Duván Vergara.

Los dos futbolistas colombianos desbordaban con suma facilidad cerca del área rival hasta que Carlos Sierra vio el desmarque al espacio de Vergara, que se internó hasta el pico del área pequeña y soltó un latigazo imposible para Marcelo Lomba en el minuto 28.

Primer gol en contra de Internacional en esta edición de la Libertadores y América se metía de nuevo en el partido.

Poco le duró la alegría a los colombianos. Chaux desvió un tiro fuerte de Galhardo, pero en el saque de esquina siguiente estropeó su acierto.

El guardameta calculó mal su salida y dejó a Lindoso cabecear. El remate se estrelló en el palo, pero en el rebote apareció Hernández para poner el 3-1 en el marcador a quince minutos para el descanso.

América volvió a meter miedo al cuadro local al comienzo de la segunda mitad. La jugada fue similar a la del último gol del Inter. Marlon Torres remató al palo en un saque de falta, pero el rechace cayó a Adrián Ramos, quien cabeceó para poner el 3-2.

Inter no reaccionó y América siguió creando peligro y creyendo en el empate hasta que en la enésima carrera de Vergara por la derecha, el extremo colombiano cruzó el balón para Moreno, que devolvió la igualdad al luminoso en el minuto 78.

Cuando parecía que los dos equipos se iban a repartir los puntos, Boschilia recibió delante del área y chutó raso para salvar a su equipo, garantizar el triunfo y asegurar el liderato.

- Ficha técnica:

4. Internacional: Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Zé Gabriel, Rodrigo Moledo, Uendel; Nonato (m.65 Johnny), Rodrigo Lindoso (m.81 Andrés D'Alessandro), Patrick, Boschilia (m.94 Lucas Ribeiro); Thiago Galhardo y Abel Hernández (m.65 Leandro Fernández).

Entrenador: Eduardo Coudet.

3. América: Eder Chaux; Rodrigo Ureña, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velásco; Luis Paz (m.73 Felipe Jaramillo), Rafael Carrascal, Carlos Sierra; Juan David Pérez (m.67 Santiago Moreno), Duván Vergara (m.85 Jhon Arias) y Adrián Ramos.

Entrenador: Juan Cruz Real.

Goles: 1-0, m.1: Abel Hernández; 2-0, m.19: Boschilia; 2-1, m.28: Vergara; 3-1, m.32: Abel Hernández; 3-2, m.49: Adrián Ramos; 3-3, m.78: Santiago Moreno; 4-3, m.91: Boschilia.

Árbitro: el argentino Facundo Tello. Amonestó a Segovia, Patrick, Paz, Marlon Torres, Sierra y Rodrigo Moledo.

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Grupo E de la Copa Libertadores jugado en el estadio Beira-Rio de la ciudad de Porto Alegre, en el sur de Brasil.