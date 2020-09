4-2. Wainwright vino de menos a más y guió a Cardenales al triunfo

Wainwright (5-1) repartió nueve ponches en el juego completo de siete entradas, para que los Cardenales llegaran a la marca de .500 en su búsqueda de un boleto para los playoffs. EFE/TANNEN MAURY/Archivo

Milwaukee (EE.UU.), 16 sep (EFE).- El abridor Adam Wainwright se sobrepuso tras permitir un cuadrangular y cedió apenas cuatro imparables en el primer partido de la doble cartelera que los Cardenales de San Luis ganaron este miércoles por 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee.

El piloto de los Cardenales, Mike Shildt, que fue suspendido con un partido por haber provocado el enfrentamiento entre los jugadores de ambos equipos la pasada noche, tras decidir que no iba a dirigir el partido, luego cambió de opinión y dejó su puesto para el segundo.

Wainwright (5-1) repartió nueve ponches en el juego completo de siete entradas, para que los Cardenales llegaran a la marca de .500 en su búsqueda de un boleto para los playoffs.

El jardinero Christian Yelich bateó un sencillo con un out en la primera entrada por los Cerveceros y el segunda base Keston Hiura le siguió disparando su decimotercero cuadrangular en la temporada.

Wainwright se serenó rápidamente y permitió solamente dos sencillos y una base por bolas en el resto del partido.

Tyler O'Neill conectó un vuelacercas solitario en el segundo episodio y Brad Miller logró un cuadrangular en el sexto, también sin hombres en bases, para sumar seis en la temporada, y darle la ventaja a los Cardenales (4-2).

El abridor Brandon Woodruff (2-4), quien cubrió también los siete episodio, la nueva normativa para esta temporada en los dobles partidos se juegan a solo siete entradas, permitió tres carreras limpias y siete imparables.

Woodruff también repartió cinco ponches y no dio bases por bolas.