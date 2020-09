1-2. El Palmeiras vence en La Paz y con paso perfecto lidera el Grupo B

Jugadores de Palmeiras celebra un gol de penalti hoy, en un partido del grupo B de la Copa Libertadores entre Bolívar y Palmeiras en el estadio Hernando Siles en La Paz (Bolivia). EFE/David Mercado

La Paz, 16 sep (EFE).- El Palmeiras brasileño derrotó este miércoles en La Paz por 1-2 a un Bolívar fuera de forma y con 9 puntos de 9 posibles se consolidó en el primer lugar del grupo B de la Copa Libertadores en la reanudación del torneo. continental.

Un tiro penal convertido por Willian en el minuto 34 y un remate largo de Gabriel Menino en el 60 dieron el triunfo a los verdes, mientras que el argentino Marcos Riquelme descontó para los locales en el 67.

El equipo alternativo elegido por el exseleccionador Vanderlei Luxemburgo dejó a los paceños, dirigidos por el argentino Claudio Vivas, estacionados con tres unidades, a la espera de lo que ocurra en el encuentro del jueves entre el Guaraní paraguayo, que tiene 3 enteros, y el Tigre argentino, colista sin puntos.

En la primera mitad fue evidente la diferencia entre los bolivianos, que se movían pesadamente al haber llegado al encuentro sin haber disputado partidos oficiales desde marzo, y los brasileños con la ventaja de venir jugando en su torneo local desde principios de agosto.

Los de Vivas cometieron varios errores que les impidieron concretar las jugadas ofensivas con las que trataron de hacerse respetar en casa, mientras que los verdes se mostraron cautos inicialmente, sin resignar el ataque.

En el minuto 32, el árbitro chileno Piero Maza cobró un penalti a favor del Palmeiras por una falta del defensa Adrián Jusino contra el brasileño Rony.

El encargado de ejecutar fue Willian, que pateó hacia la izquierda y, aunque el meta celeste Javier Rojas intuyó correctamente, no pudo contener el disparo.

El gol animó a los de Luxemburgo, aunque no pudieron ampliar la ventaja.

Por su parte, los celestes no lograron conectar y tuvieron que ir al descanso con el peso de la desventaja.

Los verdes iniciaron el segundo tiempo con una actitud ofensiva y en los primeros minutos tuvieron al menos tres intentos por ampliar el marcador.

En el minuto 60, Gabriel Menino trató un disparo largo que batió por completo las defensas celestes.

Siete minutos después, Riquelme, que apenas había aparecido en el primer tiempo, aprovechó un centro de Luis Gutiérrez para anotar el único tanto para la Academia paceña.

La Academia paceña por fin pudo encontrar el ritmo y se lanzó incesante contra el arco de Weverton, pero no le alcanzó para empatar.

En los minutos de descuento, el Bolívar se salvó de que le hagan un tercer gol con una contenida de Rojas a un disparo del recién ingresado Gustavo Scarpa.

- Ficha técnica:

1. Bolívar: Javier Rojas; Diego Bejarano, Adrián Jusino, Luis Gutiérrez, Jorge Flores; Cristhian Machado (m.63, Álvaro Rey), Fidencio Oviedo, Roberto Fernández (m.46, Víctor Ábrego), Erwin Saavedra (m.79, Anderson Emanuel); Juan Carlos Arce y Marcos Riquelme.

Entrenador: Claudio Vivas.

2. Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña, Ramires (m.53, Bruno Henrique); Gabriel Menino, Zé Rafael (m.85 Gustavo Scarpa), Raphael Veiga (m.73, Danilo); Willian (m.75 Vitor Hugo) y Rony (m.74, Gabriel Veron).

Entrenador: Vanderlei Luxemburgo.

Goles: 0-1, m.34: Willian, de penalti. 0-2, m.60: Gabriel Menino. 1-2, m. 67: Marcos Riquelme.

Árbitro: el chileno Piero Maza amonestó a Zé Rafael,Gabriel Menino, Bruno Henrique y Danilo.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo B disputado en el estadio Hernando Siles, de La Paz, sin público por las restricciones de la pandemia de la COVID-19. Se hizo un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus.