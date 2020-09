0-1. Nacional gana a Racing con gol de Bergessio y lidera el Grupo F

El jugador de Racing Héctor Fertoli (i) disputa un balón con Claudio Yacob de Nacional hoy, en un partido del grupo F de la Copa Libertadores entre Racing y Club Nacional en el estadio Presidente Perón en Avellaneda (Argentina). EFE/Agustín Marcarian

Buenos Aires, 17 sep (EFE).- El Nacional uruguayo venció este jueves por 0-1 al Racing Club argentino con un gol de penalti del argentino Gonzalo Bergessio, exdelantero de la Academia, y con paso perfecto lidera en soledad con 9 puntos el Grupo F de la Copa Libertadores.

Racing quedó estacionado con seis unidades.

Estudiantes de Mérida, con tres puntos, y el Alianza Lima, que perdió los tres partidos, completan esta zona.

Bergessio, goleador del torneo uruguayo y capitán del equipo, le dio el triunfo a Nacional de penalti a los 53 minutos.

Un minuto después, Augusto Solari fue expulsado por doble amonestación y los locales se quedaron con diez jugadores.

Racing Club dominó durante la mayor parte del partido y estuvo muy cerca de conseguir la igualdad en el segundo tiempo.

El equipo dirigido por Gustavo Munúa llegó a este encuentro en un gran momento. Desde la vuelta del fútbol disputó, con este, diez partidos y no perdió ninguno.

Nacional es segundo del torneo uruguayo tras doce jornadas con 23 puntos, uno menos que el líder Rentistas

Racing Club, en cambio, no jugaba un partido oficial desde el 15 de marzo, cuando venció a Aldosivi por 3-4 en el torneo local.

Es probable que la falta de ritmo haya influido en que Racing Club decidiera apostar por juego de posición, sin mucho vértigo, durante los primeros 45 minutos.

En 'La Academia' hubo un jugador que sobresalió durante el primer tiempo por su gran nivel, sus gambetas y su efectividad en el ataque: el extremo derecho Benjamín Garré, de 20 años.

En la zurda de Garré comenzaron las jugadas de gol más claras, pero sus compañeros fallaron en la definición.

A los 23 minutos, el portero uruguayo Sergio Rochet, otra de las figuras del partido, le negó el gol al centrodelantero Darío Cvitanich al achicarle los espacios y desviar su tiro.

Poco después, Garré remató desde la medialuna del área grande, pero su remate fue al centro de la portería y fue controlado sin problemas por Rochet.

Antes de que terminara el primer tiempo, Garré se sacó de encima con un notable amague a Agustín Oliveros, que quedó tirado en el piso, y le cedió el gol a Cvitanich, pero el ariete de 36 años le erró a la pelota y Racing no pudo adelantarse en el marcador.

Nacional solo presionaba alto en las salidas del arco de Racing, que evitó dividir e intentó construir juego colectivo con pases cortos desde sus defensores centrales.

Los uruguayos se replegaron cerca de su portería y apostaron por esporádicos contraataques que, durante el primer tiempo, no inquietaron al equipo local.

Apenas comenzado el segundo tiempo, el portero de Racing Club, el chileno Martín Arias, sacó mal de la portería y le regaló la pelota a Nacional.

En esa jugada ofensiva, el defensa Mauricio Martínez tocó la pelota con la mano en su área y el árbitro cobró penalti

Bergessio lo cambió por gol a los 53 minutos con un fuerte remate el centro.

Un minuto después, el volante derecho de Racing Club Augusto Solari vi la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con 10.

A los 57, tras otra mala salida de Racing Club, Bergessio tuvo la posibilidad de anotar el segundo, pero golpeó la pelota muy abajo y el remate se fue por arriba del travesaño.

Desde entonces, La Academia atacó y estuvo muy cerca de conseguir la igualdad.

Sobre el final, Rochet se convirtió en héroe al desviar un fuerte remate del lateral derecho Iván Pillud que hubiese impedido la victoria.

En la cuarta jornada, Nacional visitará el 22 de septiembre al Estudiantes de Mérida y Racing Club jugará, al día siguiente, ante Alianza Lima en Perú.

Mariana De Almeida, que fue jueza de línea por el contagio de coronavirus de los árbitros originalmente asignados por la Conmebol, se convirtió en la primera mujer en integrar una terna arbitral en la Copa Libertadores masculina.

- Ficha técnica:

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Mauricio Martínez (m.68, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Eugenio Mena; Augusto Solari, Leonel Miranda, Matías Rojas (m.46, Carlos Alcaraz); Benjamín Garré (m.68, Walter Montoya), Darío Cvitanich (m.59, Nicolás Reniero) y Héctor Fértoli (m.59, Lisandro López).

Entrenador: Sebastián Beccacece.

Nacional: Sergio Rochet; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Vinicius, Agustín Oliveros; Claudio Yacob (m.63, Felipe Carballo), Gabriel Neves, Alfonso Trezza (m.75, Sebastián Fernández), Santiago Rodríguez (m.84, Santiago Cartagena), Braian Ocampo (m.63, Gonzalo Castro); y Gonzalo Bergessio (m.84, Thiago Vecino).

Entrenador: Gustavo Munúa.

Gol: 0-1, m.53: Gonzalo Bergessio, de penalti.

Árbitro: el chileno Cristian Garay expulsó a Augusto Solari (m.54) y amonestó a Mena, Yacob y Carballo.

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo F jugado sin público en el estadio Presidente Perón, conocido como 'El Cilindro de Avellaneda", situado en la provincia de Buenos Aires.