Yoshihide Suga se convierte en nuevo primer ministro de Japón

(Bloomberg) -- El Parlamento de Japón eligió formalmente a Yoshihide Suga, fiel del partido gobernante e hijo de un agricultor de fresas, como el nuevo primer ministro del país en casi ocho años.

En su conferencia de prensa inaugural como primer ministro, se comprometió a seguir las políticas de su antiguo jefe, Shinzo Abe, y dar máxima prioridad al control del coronavirus, que ayudó a causar la peor contracción registrada del país en el segundo trimestre de este año.

“Reactivar la economía sigue siendo la principal prioridad de la Administración”, dijo Suga a periodistas después de una ceremonia en el Palacio Imperial donde el emperador respaldó al nuevo primer ministro y su gabinete. “Mientras continúo con ‘Abenomics’, quiero seguir adelante con más reformas”. (*Abenomics se refiere a las políticas económicas propulsadas por Shinzo Abe).

La mayoría del Partido Liberal Democrático en la poderosa Cámara Baja le aseguró a Suga una victoria aplastante en la votación del miércoles, lo que le permitió suceder a Abe, quien renunció por razones de salud. Suga, taciturno norteño de 71 años conocido por su ética laboral y pragmatismo, tomó el timón con la promesa de mantener sólida la exclusiva alianza militar de Japón con EE.UU.

Suga ha prometido continuidad y nombró a un gabinete que incluye a veteranos políticos del PLD y retiene a varios actores importantes de la era de Abe. El ministro de Finanzas, Taro Aso, el ministro de Relaciones Exteriores, Toshimitsu Motegi, y el ministro de Medio Ambiente, Shinjiro Koizumi, hijo de un exprimer ministro, figuraron entre los que permanecieron.

Si bien el nombramiento de Suga pone fin oficialmente a la era de Abe, se espera que la influencia política del exprimer ministro persista. Suga se ha comprometido a mantener la postura fiscal y monetaria súper flexible de su antiguo jefe, conocida como “Abenomics”.

Cualquier señal de una salida podría hacer que el yen suba y las acciones caigan, lo que provocaría una reevaluación de las perspectivas para la nación. El índice Topix cayó brevemente cuando Abe anunció su intención de renunciar, pero se estabilizó rápidamente mientras actores del mercado consideraron que Suga mantendría a Japón en su curso actual.

En contraste con el pedigrí político de Abe, Suga es oriundo de la prefectura rural de Akita en el norte de Japón y trabajó en una fábrica de cajas de cartón cuando se mudó a Tokio. Trabajó durante sus años de universidad antes de comenzar su carrera política como secretario de un político.

Fue elegido por primera vez al Parlamento en 1996 y recibió el apodo de “Tío Reiwa” cuando reveló el nombre de la nueva era imperial Reiwa en 2019 a una audiencia de televisión nacional.

“Es un reformador desde las raíces”, dijo Hiroyuki Kishi, antiguo burócrata que se volvió profesor de la Universidad de Keio. Típico de alguien que ha subido por los rangos, Suga tiene fuertes posiciones en temas individuales, pero aún tiene que revelar una visión para la nación, agregó Kishi.

Akita es una de las áreas más afectadas por el malestar económico derivado de una menor población y de una población en envejecimiento.

El rol de secretario jefe del Gabinete, que Suga ocupó durante un período récord, se le otorgará a Katsunobu Kato. El antiguo burócrata del Ministerio de Finanzas se desempeñó recientemente como ministro de Salud.

El hermano menor de Abe, Nobuo Kishi, conocido por su apoyo a Taiwán, se convertirá en ministro de Defensa. Entretanto, el ministro de Defensa, Taro Kono, asumirá el cargo de ministro de Reforma Administrativa.

La especulación sobre una elección general anticipada ha disminuido tras un aumento en el apoyo al gabinete. Cuando se le preguntó sobre el momento de la votación, Suga dijo a los periodistas que primero quería centrar las energías del gabinete en la pandemia y la reactivación de la economía, teniendo en cuenta los límites de tiempo. El poder de disolver el Parlamento para una elección general recae en el primer ministro, quien no está obligado a convocarla hasta octubre del próximo año.

Suga ha sido abierto en algunos temas específicos, como la necesidad de una mayor competencia entre los proveedores de telefonía móvil para reducir los costos para los hogares. Ha dicho que Japón tiene demasiadas instituciones financieras regionales y es un fuerte defensor de la introducción de complejos de casinos para impulsar el turismo.

Si bien Suga tiene poca experiencia directa en diplomacia, ha dicho que la alianza de Japón con EE.UU. seguirá siendo la piedra angular de su política exterior y que quiere mantener lazos estables con China, el mayor socio comercial de su país.

Suga y sus ministros podrían señalar planes de política en una serie de sesiones informativas para los medios de comunicación programadas para el miércoles por la noche.

Nota Original:Farmer’s Son Suga Becomes First New Japan Premier Since 2012 (1)

©2020 Bloomberg L.P.