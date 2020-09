Vacunas contra covid-19 se enviarán en 24 horas tras aprobación

(Bloomberg) -- Se están haciendo los preparativos para garantizar que las vacunas contra el covid-19 se envíen a los sitios de administración dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación de los reguladores estadounidenses, dijeron funcionarios de salud.

Funcionarios federales emitieron el miércoles una guía para los estados que está diseñada para acelerar la entrega de las vacunas contra el coronavirus a la población, dijo Robert Redfield de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en una conferencia de prensa.

Cientos de miles de dosis de varias candidatas, financiadas por el programa Operation Warp Speed de la administración Trump, ya se han producido con la esperanza de que una o más de ellas tendrán éxito en los ensayos clínicos. Los funcionarios estatales han indicado que quieren asegurarse de que las vacunas se prueben completamente y se determine que son seguras y efectivas antes de que se usen ampliamente.

La Administración Trump ha planteado la idea de liberar una vacuna a algunos sectores de la población sobre la base de datos limitados, antes de que se realicen los ensayos, y las autoridades han dicho a los estados que comiencen a prepararse para distribuir una vacuna el 1 de noviembre.

La Operación Warp Speed nombró a McKesson Corp. para que se encargue de la distribución central de las vacunas y los suministros relacionados necesarios para administrarlas, anunció en agosto el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Los funcionarios de Warp Speed aseguraron una vez más que cualquier vacuna contra el covid-19 y su administración se ofrecería al público estadounidense de forma gratuita.

“Ningún estadounidense tiene que pagar ni un solo centavo de su bolsillo por una vacuna”, dijo Paul Mango, subdirector de personal de políticas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

El costo de la vacuna estaría cubierto por las aseguradoras comerciales, Medicaid, entre otras entidades, y el Gobierno aún está analizando cómo cubrir un posible pequeño arancel de US$3 de los programas de tarifa por servicio de Medicare, dijo.

