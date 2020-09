Así lo informó a la prensa este miércoles el presidente de ese país, Luis Lacalle Pou (Imagen), quien adelantó que, tras una conversación con el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, se abre "una posibilidad" por tratarse de un deporte "al aire libre". EFE / Raul Martinez

Montevideo, 16 sep (EFE).- Uruguay evalúa la vuelta del público a las canchas de fútbol después de que se cumplan y aprueben por parte del Ministerio de Salud Pública y el Grupo Asesor Científico Honorario los protocolos de seguridad correspondientes.

Así lo informó a la prensa este miércoles el presidente de ese país, Luis Lacalle Pou, quien adelantó que, tras una conversación con el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, se abre "una posibilidad" por tratarse de un deporte "al aire libre".

"Es una posibilidad a evaluar. Voy a hablar en primera persona, me parece que es lógico, que es un espectáculo al aire libre y con una capacidad muy reducida y con distanciamiento pueda volver la gente a las canchas", expresó.

No obstante, no citó posibles fechas ni ofreció más detalles al respecto.

El fútbol uruguayo retornó a la competición el 9 de agosto después de que el 13 de marzo se declarara la emergencia sanitaria en el país por la aparición de los primeros casos de COVID-19.

Cuatro meses y 23 días después de aquella suspensión, los equipos pudieron volver a la competición en estadios con las gradas vacías y con estrictos protocolos de seguridad.

El Rentistas, que hasta el año pasado jugaba en la Segunda División, es el líder en solitario del Torneo Apertura a falta de tres fechas para el fin, después de que este miércoles ganase por 2-1 al River Plate en un encuentro de la octava jornada y aplazado a fines de agosto por una tormenta eléctrica.

Uruguay ha registrado, desde la declaración de emergencia sanitaria hasta este miércoles, 1856 casos positivos de COVID-19 (252 activos) y 45 fallecidos.

El país sudamericano ha anunciado, entre otras medidas, la intención de abrir próximamente las fronteras al turismo procedente de la Unión Europea, el inicio de "vuelos burbuja" con Paraguay para empresarios de ambos países, además del retorno progresivo a las actividades del comercio, educación, cultura y deportes.