UE.- Von der Leyen afirma que "no es el momento" de retirar los estímulos económicos

BRUSELAS, 16 (EURO PAPRESS)



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido que todavía "no es el momento" de retirar los estímulos económicos puestos en marcha para contrarrestar el impacto de la pandemia de coronavirus, al tiempo que ha llamado a estar "orgullosos" de la respuesta que hasta ahora ha dado la UE a la crisis.



"Mientras el virus siga presente también lo estará la incertidumbre, en Europa y en el mundo. Así que definitivamente no es el momento de retirar el apoyo" a la economía, ha expresado en el Parlamento Europeo durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión. "Nuestras economías necesitan un apoyo continuado y hay que dar con el delicado equilibrio entre ese apoyo financiero y garantizar la sostenibilidad fiscal", ha añadido a continuación.



A juicio de la alemana, es el momento de "mantener el rumbo" ahora que las previsiones apuntan a que las economías del euro "se empezarán a mover de nuevo" tras haber registrado una caída del PIB del 12% en el segundo trimestre de este año.



La jefa del Ejecutivo comunitario ha destacado que la UE ha dado una respuesta "sin precedentes" a la crisis generada por la pandemia con medidas como la suspensión de las reglas fiscales, la creación del fondo temporal para pagar ERTE o el fondo de recuperación de 750.000 millones.



"Por primera vez Europa a puesto en marcha sus propias herramientas para complementar los estabilizadores fiscales nacionales. Es un momento extraordinario de unidad para nuestra Unión. Es un logro del que deberíamos estar orgullosos colectivamente", ha enfatizado.



En la misma línea, la alemana ha instado a "utilizar esta oportunidad para hacer reformas estructurales" a nivel nacional y completar a nivel europeo tanto la Unión para el Mercado de Capitales como la Unión Bancaria.



UN MARCO PARA SALARIOS MÍNIMOS



Sin embargo, ha reconocido que "para mucha gente, el trabajo ya no es rentable". Los salarios bajos, ha criticado, "destruyen la dignidad de la gente, penalizan al emprendedor que paga salarios decentes y distorsiona la competencia justa en el mercado único".



"Por eso, la Comisión presentará una propuesta legal para ayudar a los Estados miembros a establecer un marco para salarios mínimos. Todo el mundo debe tener a un salario mínimo ya sea a través de acuerdos colectivos o con salarios estatutarios", ha indicado.



Von der Leyen ha precisado que "respecta totalmente" las "competencias y tradiciones nacionales" al respecto, en un guiño a los países nórdicos, que se oponen a la creación de un salario mínimo homogéneo a nivel europeo porque confían en la capacidad de su negociación colectiva para establecerlos.



En cualquier caso, la presidenta de la Comisión Europea ha recalcado que se ha demostrado con la experiencia en muchos Estados miembros que los salarios mínimos "negociados correctamente" garantizan puestos de trabajo y justicia social.