UE venderá 225.000M de euros en bonos verdes para recuperación

(Bloomberg) -- La Unión Europea venderá 225.000 millones de euros (US$267.000 millones) en bonos verdes como parte de su fondo de recuperación pandémica, en lo que será un momento decisivo para un mercado en expansión.

La deuda representará aproximadamente 30% del paquete de rescate de la Unión Europea de 750.000 millones de euros, dijo el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un discurso político clave. La oferta del bloque será equivalente a aproximadamente todos los instrumentos ambientales vendidos a nivel mundial el año pasado, lo que probablemente lo convierta en el mayor emisor, según datos compilados por Bloomberg.

Las naciones europeas han acelerado sus planes de bonos verdes este año, y Alemania emitió sus primeros valores a principios de este mes. Francia es actualmente el mayor emisor gubernamental a nivel mundial de bonos verdes. Aun así, no hay un estándar uniforme dentro de la Unión Europea para dichos instrumentos ambientales.

“Indudablemente reforzará el mercado de deuda verde”, dijo Gregor Vulturius, jefe de operaciones y participación del Centro de Finanzas Sostenibles de Estocolmo. “Esto podría ejercer presión sobre otros países y regiones para que sigan el ejemplo de la Unión Europea”.

Los bonos verdes son solo un aspecto de una transición financiera hacia economías con bajas emisiones de carbono. Se produce cuando la Unión Europea propuso objetivos climáticos más estrictos bajo la presidencia de von der Leyen, ajustando su objetivo de reducción de emisiones al menos a 55% para 2030. Esto se compara con el objetivo actual de un recorte de 40% desde los niveles de 1990.

“Me aseguraré de que también lleve la financiación verde al siguiente nivel”, dijo von der Leyen. “Somos líderes mundiales en finanzas verdes y el mayor emisor de bonos verdes en todo el mundo”.

El plan para vender deuda verde como parte del paquete de recuperación fue informado primero por Bloomberg.

