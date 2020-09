Trump dice que vacuna podría estar lista en cuatro semanas

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump volvió a suscitar esperanza, y preocupación, sobre una aprobación rápida de una vacuna para el coronavirus en EE.UU., y dijo en un foro con ciudadanos organizado por ABC News que la vacuna podría estar lista en cuatro semanas.

“La Administración anterior tal vez habría tardado años en tener una vacuna, por la FDA y todas las autorizaciones”, dijo Trump el martes. “Estamos a semanas de tenerla. Podrían ser tres semanas, cuatro semanas”.

El plazo de Trump es mucho más optimista que las estimaciones de los ejecutivos de la industria farmacéutica u otros miembros del Gobierno, entre ellos el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci. Este ha dicho que espera una aprobación de la vacuna más cerca de fin de año, con una distribución de gran alcance el próximo año.

Las autoridades de salud pública han expresado su preocupación de que la Casa Blanca esté presionando a la FDA para que apruebe una vacuna antes de las elecciones del 3 de noviembre, y las compañías farmacéuticas que desarrollan una vacuna han dicho conjuntamente que no comenzarán a producir un tratamiento hasta que se haya examinado a fondo su seguridad y eficacia.

Trump hizo el comentario sobre tres o cuatro semanas después de que un hombre que se identificó como diabético y conservador le dijera al presidente que estaba satisfecho con su respuesta a la pandemia hasta aproximadamente el 1 de mayo. El hombre dijo que sentía que tenía que esquivar a personas que se niegan a usar máscaras o a mantener la distancia social y acusó a Trump de dejar expuestas a personas vulnerables.

Trump defendió su respuesta a la pandemia, que se ha cobrado la vida de más de 196.000 estadounidenses desde febrero, y dijo nuevamente que el virus “va a desaparecer”.

“Se iría sin la vacuna”, dijo al presentador George Stephanopoulos. “Se desarrollará una forma de mentalidad colectiva, se desarrollará y eso va a suceder. Todo eso va a pasar”.

Algunos de los partidarios de Trump han dicho que el país debería buscar la “inmunidad colectiva” contra el virus, exponiendo a las personas que es poco probable que mueran a la infección y protegiendo a las personas más vulnerables.

Stephanopoulos señaló que Fauci no está de acuerdo en que el virus desaparecerá por sí solo.

“Pero mucha gente está de acuerdo conmigo”, dijo Trump. “Mire a Scott Atlas, mire a algunos de los otros médicos, muy reconocidos, de Stanford, mire a algunos de los otros médicos, piense que tal vez podríamos haber hecho eso desde el principio”.

The Washington Post ha informado que Atlas, un neurorradiólogo asociado con la institución conservadora Hoover, de la Universidad de Stanford, que asesora a Trump, ha instado al presidente a seguir una estrategia de inmunidad colectiva. Atlas ha negado previamente esas informaciones.

Nota Original:Trump Says Coronavirus Vaccine May Be Ready Within Four Weeks

