Tras multas por US$9.000M, la UE dice algo bueno sobre Google

(Bloomberg) -- Tras multar a Google con más de 8.200 millones de euros (US$9.700 millones) en tres casos antimonopolio, un funcionario de la Unión Europea finalmente tuvo algo bueno que decir sobre el gigante de internet.

Olivier Guersent, director de la división antimonopolio de la Comisión Europea, dijo que los esfuerzos de Google para ofrecer más opciones en los resultados de búsqueda de compras conducen a “desarrollos buenos y positivos”. Los comentarios de Guersent el miércoles podrían aliviar la amenaza de nuevas multas para la unidad de Alphabet Inc.

Servicios de búsqueda de compras más pequeños se han quejado de que Google no está cumpliendo completamente con una orden de 2017 según la cual debe incluir resultados de rivales en anuncios de productos que aparecen sobre los resultados de búsqueda. Google recibió lo que entonces era una multa récord de la UE por discriminación contra otros servicios.

Guersent dijo que hay un aumento sustancial de rivales que aparecen en los anuncios de compras de Google, en comparación con ninguno antes de que la UE tomara medidas en 2017, dijo en una conferencia en línea con otros reguladores organizada por la Red internacional de competencia.

Guersent advirtió que el papel de la UE era detener el comportamiento anticompetitivo y restaurar condiciones justas, no garantizar que los rivales ganaran más negocios u obtuvieran una compensación.

“Para nosotros, el objetivo del remedio, de cualquier remedio, es restablecer el proceso competitivo”, dijo. “No creo que ninguna autoridad en el mundo pueda garantizar un resultado de mercado específico y ni siquiera deberíamos intentarlo”.

