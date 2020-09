Tenis.-Tenis/Roma.- Rafa Nadal retorna arrollador ante Pablo Carreño y pasa a octavos de Roma

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal retornó este miércoles a las pistas con una contundente victoria por un doble 6-1 ante su compatriota Pablo Carreño con la que selló su pase a los octavos de final del Masters 1.000 de Roma.



El balear, que jugó por última vez el pasado 29 de febrero y que renunció tanto al Masters 1.000 de Cincinnati como al US Open, mostró una buena imagen en el inicio de la defensa de su corona en la arcilla roja romana, escenario que sirve de antesala para Roland Garros.



El manacorí, segundo cabeza de serie en el Foro Itálico, pareció no echar de menos la competición. Tras haber entrenado con tiempo en las instalaciones de su Academia sobre su superficie predilecta, restaba por ver su ritmo competitivo ante un rival que venía con esa asignatura ya aprendida y además con buena nota.



Sin embargo, poco se pudo ver del Pablo Carreño que estuvo a un paso de la final en Nueva York hace unos días. El asturiano no encontró nunca su mejor tenis, en parte también por el buen juego que desplegó un Nadal que solventó el duelo en hora y cuarto.



Tras un arranque algo dubitativo, en el que desperdició un inicial 40-0 y le concedió al asturiano su única opción de rotura, el de Manacor se fue asentando en la pista y comenzó a dominar, sobre todo con su saque con el que ya sólo perdió un punto más. Con esa firmeza, le bastó amenazar el servicio del de Gijón, que únicamente, y concediendo también bola de rotura, pudo salvar el primero, entregando los dos siguientes.



Nadal no bajó el ritmo tras cerrar el primer set, mientras que Carreño fue poco a poco desanimándose. El asturiano logró sacar adelante su primer servicio de la segunda manga, pero el balear, sin errores, se llevó los siguientes seis juegos para solventar con autoridad su vuelta a la acción.



"Es bueno estar de vuelta en el circuito. Jugué un buen partido y quizás Pablo estaba un poco cansado después de todos sus partidos en Nueva York. Fue un comienzo perfecto para mí, fue sólido y pegué buenos tiros de derecha y de revés. No esperaba jugar tan bien", reconoció Nadal en su entrevista en la pista tras el partido.



También se estrenó con victoria el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, que se deshizo con autoridad del italiano Salvatore Caruso en dos sets por 6-3, 6-2, en el que era su primer partido tras su descalificación en el US Open.



El de Belgrado, finalista el pasado año en el Foro Itálico ante Rafa Nadal, firmó un partido muy sólido ante el 87 del mundo, invitado por la organización, sin ceder ni una sola bola de 'break' y perder solo once puntos con su saque.



Su compatriota Filip Krajinovic será su siguiente rival en un cuadro donde ya no tendrá como obstáculo al griego Stefanos Tsitsipas, tercer favorito, que fue sorprendido por el joven tenista local Jannik Sinner, que se impuso por 6-1, 6-7 (9), 6-2.



Por otro lado, en el torneo femenino, de categoría Premier 5, no pudo continuar la española Aliona Bolsova, que no pudo con la rusa Anna Blinkova que le remontó para llevarse el billete a octavos por 4-6, 6-1, 7-6(4)