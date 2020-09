Telefónica y la japonesa Rakuten trabajarán juntas en el desarrollo de un 5G abierto

Por Supantha Mukherjee y Isla Binnie

ESTOCOLMO/MADRID, 16 sep (Reuters) - La española Telefónica firmó un acuerdo con la japonesa Rakuten para desarrollar un sistema de red 5G que utiliza una plataforma abierta y la inteligencia artificial, anunciaron ambas empresas el miércoles.

El grupo japonés se ha convertido en el primer operador móvil en desplegar una red basada en una tecnología llamada Open Radio Access Network (RAN) que utiliza software para ejecutar funciones de red en la nube, lo que requiere menos equipamiento físico.

Rakuten planea lanzar los servicios 5G en Japón a finales de este mes, dijo el director de tecnología de Rakuten Mobile, Tareq Amin, en una teleconferencia con periodistas, después de que se viese obligado a retrasar la puesta en marcha durante meses por los confinamientos impuestos para frenar la propagación del coronavirus.

La tecnología promete recortar radicalmente los costes para las operadoras de telecomunicaciones, ya que utiliza software basado en la nube y hardware comercializado en lugar de equipos patentados suministrados por empresas como Nokia, Ericsson y Huawei.

Las empresas tienen previsto desarrollar un plan de adquisición conjunta de software y hardware de RAN abierta que aumentará los volúmenes y alcanzará economías de escala.

Telefónica ha estado desplegando pruebas piloto de Open RAN en Brasil, Alemania, España y Reino Unido, pero también planea aumentar los despliegues en 2021 e importantes lanzamientos en 2022.

El grupo español planea retirar progresivamente los equipos de Huawei del núcleo sensible de su red 5G para no correr los riesgos de rendimiento y protección de datos que conlleva depender de un único proveedor, aunque ha dicho repetidamente que no tiene pruebas que apoyen las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el equipo de la empresa china es inseguro. (Reporte de Supantha Mukherjee en Estocolmo y Isla Binnie en Madrid. Editado en español por Michael Susin)