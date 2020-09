Samuel L. Jackson enseña a insultar en euskera y catalán para animar el voto

En la imagen un registro del actor estadounidense Samuel L. Jackson. EFE/Daniel Dal Zennaro/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 16 sep (EFE).- Samuel L. Jackson es una de las estrellas de Hollywood que se ha volcado para animar la participación en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos y su última idea ha sido enseñar a decir malas palabras en euskera y catalán, entre otros idiomas, para promover el voto de cara a noviembre.

#GoodToVote es una campaña del actor en la que invita a la gente a comprobar que están correctamente registrados para votar y que conocen todos los pasos necesarios para depositar su voto.

Hace un par de días, Jackson, que tiene 8,5 millones de seguidores en Twitter, prometió que, si 2.500 personas entraban en la web de #GoodToVote, enseñaría a jurar en quince idiomas diferentes.

Así que una vez que se llegó a esa cifra, el intérprete cumplió lo prometido y dio unas pequeñas lecciones en Twitter de palabrotas e insultos en lenguas como euskera ("zoaz popatik hartzera") y catalán ("que et fotin").

También incluyó otros idiomas como esperanto, maorí, suajili o islandés.

Jackson, que en múltiples ocasiones ha criticado duramente al presidente estadounidense Donald Trump, es un experto en jurar, al menos en su trabajo como actor.

Un análisis, con más interés lúdico que de investigación seria publicado en la web Buzz Bingo, aseguró en mayo de este año que el afroamericano es el tercer actor de Hollywood con más palabrotas en la gran pantalla (301) solo por detrás de Jonah Hill (376) y Leonardo DiCaprio (361).

Hill y DiCaprio alcanzaron la cima de esta lista gracias a "The Wolf of Wall Street" (2013) de Martin Scorsese, que, según este estudio que repasó 3.500 guiones en busca de expresiones soeces, dijo que es la película con más palabrotas (715).

Nominado al Óscar al mejor actor de reparto por "Pulp Fiction" (1994), Jackson ha aparecido recientemente en las cintas de Disney sobre los superhéroes de Marvel (como "Avengers: Endgame" y "Captain Marvel", ambas de 2019), relanzó la saga de "Shaft" con una película homónima el año pasado, trabajó con M. Night Shyamalan en "Glass" (2019) y este año presentó la controvertida "The Banker" en Apple TV+.