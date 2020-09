Salud.-Las células madre diseñadas para eludir el sistema inmunológico son prometedoras para injertos 'listos para usar'

14/09/2020 Células madre pluripotentes humanas diseñadas. SALUD ALPHAMED PRESS



Los investigadores han conseguido editar ciertas células madre pluripotentes humanas para que sean capaces de eludir el sistema inmunológico, lo que les hace prometedoras para injertos 'listos para usar', según publican en la revista 'STEM CELLS'.



Las células madre pluripotentes humanas (hPSC) son prometedoras en el campo de la medicina regenerativa por cómo dan lugar a cualquier otro tipo de célula en el cuerpo y por su capacidad de multiplicarse indefinidamente. Sin embargo, su potencial se ve obstaculizado por la tendencia del cuerpo a rechazar cualquier tejido o célula "alogénica", lo que significa que las células provienen de un donante que no es el paciente.



Este rechazo se debe a que el sistema inmunológico del cuerpo etiqueta las células como "invasores extraños" y pone en marcha una serie de estrategias destinadas a evitar lo que considera un ataque, lo que deja a los investigadores luchando por encontrar una forma de evitar esta medida protectora.



El artículo detalla un método que podría proporcionar la respuesta. Los autores informan sobre cómo editaron genéticamente un conjunto clave de proteínas que se encuentran en la superficie de las hPSC que son el objetivo del rechazo inmunológico, básicamente haciéndolas invisibles para el sistema inmunológico del cuerpo.



El equipo de investigación multiinstitucional fue dirigido por Xiaoqing Zhang y Lin Ma, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tongji. "Lo que hemos hecho es aprovechar las moléculas de antígeno leucocitario humano (HLA) no clásicas, que codifican los objetivos principales del rechazo de aloinjertos, para construir hPSC hipoinmunogénicas", explica el doctor Zhang.



"Nuestra estrategia no sólo mejora las principales armas de inmunorrechazo del cuerpo, las células T (especialmente las CD8+ T), las células asesinas naturales (NK) y las células presentadoras de antígenos, sino que también atenúa la muerte celular por contacto y la inmunogenicidad del entorno del aloinjerto", añade.



El trabajo surgió de su conocimiento de que la familia HLA-G es una de las moléculas HLA clase I expresadas de manera más prominente en la placenta, con la función de proteger el tejido fetal del sistema inmunológico de la madre.



El doctor Jan Nolta, editor en jefe de 'STEM CELLS', señala que "el desarrollo de este método para proteger a los derivados pluripotentes de células madre del sistema inmunológico es un 'cambio de juego' en el campo. Si esta innovadora técnica puede ser llevada a ensayos clínicos, podría significar que los receptores de las células no necesitarían de la inmunosupresión. Estamos muy contentos de publicar esta novedosa y potencialmente cambiante investigación".



Por su parte, el doctor Ma agrega: "Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que informa que las proteínas beta2m-HLA-G5 modificadas genéticamente son solubles, secretables y pueden proteger de manera eficiente las células del donante de las respuestas inmunitarias. Esto no solo proporciona una nueva estrategia para genera células humanas hipoinmunogénicas para el aloinjerto, pero también arroja luz sobre el papel del HLA-G en la tolerancia inmunológica durante el embarazo y el trasplante de órganos".



El siguiente paso, dicen los dos, será abordar cualquier problema de seguridad con las células modificadas, incluso si tienen un mayor riesgo de desarrollar tumores dada su capacidad para escapar de la vigilancia inmunológica.



"La introducción de un gen suicida controlable podría proporcionar una forma eficaz de eliminar el riesgo --apunta Ma--. Si todo va bien, las hPSC diseñadas podrían servir como una fuente de células ilimitada para generar injertos de células 'listos para usar' universalmente compatibles en el futuro".