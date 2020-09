Salud.-La cirugía metabólica ofrece beneficios para la salud de los pacientes con presión arterial alta

11/03/2018 La cirugía metabólica ofrece beneficios para la salud de los pacientes con presión arterial alta. Las cirugías metabólicas, como el bypass gástrico y la cirugía de manga gástrica, no solo son efectivas para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad. Según un nuevo estudio dirigido por Erik Stenberg, de la Universidad de Örebro, en Suecia, publicado en 'PLOS Medicine', también tiene beneficios para las personas con obesidad que tienen presión arterial alta y puede reducir su riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muerte. SALUD ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA GVA



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La presión arterial alta, especialmente cuando se combina con obesidad mórbida, es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. Se ha demostrado que la cirugía metabólica reduce el riesgo de muchas afecciones que suelen acompañar a la obesidad, como la diabetes tipo 2, el colesterol alto y la apnea del sueño, pero no estaba claro si la cirugía también es eficaz para tratar la presión arterial alta.



Para evaluar si la cirugía metabólica tiene beneficios para los pacientes con obesidad e hipertensión arterial, los investigadores compararon dos grupos de personas con estas afecciones: uno que se había sometido a una cirugía metabólica y un grupo de control que no.



Los individuos en los grupos fueron emparejados por edad, sexo y ubicación, y los investigadores consideraron factores adicionales, como otras condiciones de salud y niveles educativos.



El grupo que se había sometido a una cirugía metabólica tenía un riesgo menor de un "evento cardiovascular adverso importante", como un accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco o un paro cardíaco, y tenían un riesgo menor de morir por cualquier motivo.



En general, el 3,2% del grupo que se sometió a cirugía experimentó un evento cardiovascular adverso importante, en comparación con el 4,5% del grupo de control.



El nuevo estudio sugiere que la cirugía metabólica es eficaz para tratar la hipertensión en personas con un IMC = 35 kg / m 2. La cirugía metabólica puede no ser una solución global a la epidemia de obesidad, pero con estas condiciones relacionadas que causan tantas muertes y enfermedades en todo el mundo, la cirugía debe considerarse como una opción eficaz para el tratamiento de pacientes con obesidad e hipertensión arterial.