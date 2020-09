Repunta demanda para almacenar exceso de diésel en el mar

(Bloomberg) -- Grandes operadores de petróleo corren a reservar buques petroleros con el fin de almacenar el exceso de petróleo refinado como el diésel y el combustible para aviones en los océanos del mundo.

El interés en el almacenamiento flotante de combustibles, una de las señales más claras del exceso de oferta, será visto con preocupación por muchas de las refinerías de petróleo del mundo, especialmente aquellas en Europa, que están lidiando con el peor mercado en años para los dos productos debido al efecto negativo que ha tenido el coronavirus en la demanda.

Torm A/S, el quinto mayor propietario mundial de buques petroleros, dice que las solicitudes de almacenamiento están aumentando, mientras que las empresas que analizan los movimientos de los petroleros dicen que la cantidad de combustible que se mantiene en el mar está aumentando. Glencore Plc, Vitol Group y Mabanaft Group reservaron buques petroleros para almacenar combustibles. Trafigura Group contrató cerca de 12 súperpetroleros la semana pasada para un posible almacenamiento. La mayoría eran para crudo, pero algunos eran para combustibles.

“La demanda europea se ve afectada por la amenaza de una segunda ola de covid-19 en todo el continente”, dijo Jay Maroo, analista sénior de mercado de Vortexa Ltd. “Parece que el interés por el almacenamiento flotante de diésel va a aumentar”.

Resurgimiento del covid

Las reservas se producen en medio de un resurgimiento en la cantidad de nuevos casos de coronavirus que la Agencia Internacional de la Energía y la OPEP esperan que afecte la demanda de petróleo, sirviendo como recordatorio del exceso de oferta crónica que llevó a los operadores a almacenar millones de barriles de crudo y combustibles en exceso en buques petroleros a principios de año.

Torm dice que el interés en el almacenamiento flotante se ha centrado en mantener el diésel en el noroeste de Europa, y además podría respaldar las tarifas de carga para los buques que de otro modo estarían compitiendo para transportar cargas.

De la misma manera, los datos de seguimiento de los petroleros sugieren que parte del almacenamiento podría llevarse a cabo en el noroeste de Europa. Al menos tres cargas diésel de EE.UU. han sido transferidas a petroleros flotantes en el mar del Norte este mes en lugar de descargarlas en tanques costeros.

Las reservas de combustible tipo diésel en almacenamiento independiente en tierra en el centro comercial europeo Ámsterdam-Rotterdam-Amberes han aumentado bruscamente en las últimas semanas al nivel más alto en 13 meses, según datos de Insights Global. Al mismo tiempo, los inventarios de combustibles destilados, incluido el diésel, en el golfo de Estados Unidos se encuentran estacionalmente en su nivel más alto desde al menos 1991, según la Administración de Información de Energía.

El contango

A nivel mundial, la cantidad de combustible tipo diésel en almacenamiento flotante repuntó en aproximadamente 10% en las primeras dos semanas de este mes, según Vortexa. El combustible para aviones tuvo un aumento similar, llegando a 12,5 millones de barriles, la mayoría de los cuales se mantenían en las costas de Europa.

El almacenamiento flotante ocurre cuando el precio spot del petróleo se deprime en relación con los meses posteriores, por lo que los operadores pueden comprar cargamentos, embarcarlos y venderlos más adelante con ganancias, incluso después de pagar millones de dólares por el alquiler de embarcaciones. Esa estructura del mercado de petróleo se llama contango. Para el crudo, el almacenamiento flotante basado en el contango a menudo significa contratar a los mayores súperpetroleros de la industria porque generalmente son más baratos por barril. Para el diésel, a menos que se puedan encontrar navíos recién construidos, los buques petroleros más pequeños son más comunes.

