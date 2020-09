Rabascall será binomio de Arauz en elecciones de Ecuador, según fuentes de RC

Imagen de archivo del candidato del correísmo a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, habla en entrevista con EFE en Quito, Ecuador. EFE /Elìas L. Benarroch /Archivo

Quito, 15 sep (EFE).- El periodista Carlos Rabascall será el acompañante de Andrés Arauz en la fórmula que representará a la izquierda ecuatoriana en las elecciones presidenciales del 7 de febrero, dijeron a Efe fuentes del movimiento Revolución Ciudadana (RC).

El nombre de Rabascall, un periodista de orientación centrista no identificado con el movimiento, se baraja desde hace varias semanas, aunque hasta ahora los grupos políticos que deben respaldar al binomio bajo la nueva alianza progresista "Unión por la Esperanza (UNES)" no han tomado la decisión oficial.

Según las fuentes consultadas, esta se oficializará mañana, jueves, en una reunión de los integrantes de la UNES, tras lo cual se anunciará públicamente.

Por la mañana, Jimmy Jairala, líder del Centro Democrático, partido político que engrana la alianza por la imposibilidad de registrar a RC, ya había escrito por redes sociales que "de manera extraoficial se conoció que mañana (jueves) Rabascall será anunciado como binomio de Arauz en la Convención Nacional de Unión por la Esperanza".

Arauz es un economista de 35 años que aspirará a la presidencia y que, en un principio, iba a ir acompañado en la fórmula por Rafael Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 y aspiraba a la vicepresidencia.

Sin embargo, la reciente sentencia de un Tribunal de Casación en el caso Sobornos 2012-2016, en el que el exmandatario vio refrendada su condena por cohecho a ocho años de cárcel, y otros tantos de inhabilitación política, han forzado el cambio de cartel.

Desde entonces, se barajaban los nombres de Rabascall, que pasó el proceso de primarias hace tres semanas: la exministra de Finanzas María Elsa Viteri -que ha declinado por redes sociales-; la periodista María José de Lucca, y hasta la hermana de Correa, Pierina, como acto reivindicativo.

El "Caso Sobornos" fue una trama para la financiación ilegal del movimiento Alianza País cuando era presidente Correa, quien niega cualquier conocimiento de la misma y sostiene ser víctima de una persecución para impedirle concurrir a los comicios.

En una entrevista con Efe la semana pasada, Correa aseguró que acudirá al Sistema Interamericano en busca de una anulación de la sentencia porque "jueces puestos a dedo" han cometido "incongruencias".

En la trama han sido juzgadas veinte personas, condenadas todas ellas como autores o como cómplices.

La sentencia pasa esta semana por una fase de ampliación y aclaración de argumentos, una fase de procedimiento tras la cual será firme y Correa no podría ya presentarse.

En la misma entrevista, el expresidente reconoció que aún se barajaba la fórmula más idónea para retirar su candidatura, dadas las implicaciones legales y políticas del caso.

Una de ellas era la de dejar su nombre como precandidato y forzar una descalificación por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras lo cual el nuevo aspirante tendría 48 horas para inscribirse.

La convocatoria de RC a una rueda de prensa este jueves para anunciar lo que denomina como "el binomio de la esperanza" no menciona nombres ni da pistas sobre si se elegirá esta estrategia, si bien las fuentes consultadas por Efe aseguraron que se anunciará ya a Rabascall como aspirante a la vicepresidencia.

El jueves, el CNE tiene previsto convocar oficialmente a elecciones el 7 de febrero de 2021, y un día después comenzará la inscripción de candidatos.