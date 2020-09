23/01/2020 ¿Qué hace Eva González en el hospital?. MADRID, 16 (CHANCE) Después de reaparecer al lado de Cayetano Rivera derrochando complicidad y presumiendo de que su relación atraviesa por un gran momento, Eva González acudía ayer tarde sola a un centro clínico, desatando todo tipo de rumores. ¿Estaría la modelo enferma? Pese al tipazo que luce, ¿estará nuevamente embarazada y dará un hermanito al pequeño Cayetano? O, ¿simplemente acudiría al hospital a una revisión rutinaria? Con un favorecedor pantalón de talle alto, una camiseta con la inscripción de "Be woman" y un original bolso de color amarillo, la presentadora de "La Voz" acababa con todas las especulaciones sobre su estado de salud a su salida del centro médico. Adivinando su sonrisa incrédula pese a llevar la mascarilla reglamentaria por el Covid en todo momento, Eva confesaba que había acudido al hospital por "algo sin importancia". Con un "no por Dios" la sevillana ha dejado claro, para alivio de los reporteros, que no tiene ninguna sintomatología relacionada con el Coronavirus. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Después de reaparecer al lado de Cayetano Rivera derrochando complicidad y presumiendo de que su relación atraviesa por un gran momento, Eva González acudía ayer tarde sola a un centro clínico, desatando todo tipo de rumores. ¿Estaría la modelo enferma? Pese al tipazo que luce, ¿estará nuevamente embarazada y dará un hermanito al pequeño Cayetano? O, ¿simplemente acudiría al hospital a una revisión rutinaria?



Con un favorecedor pantalón de talle alto, una camiseta con la inscripción de "Be woman" y un original bolso de color amarillo, la presentadora de "La Voz" acababa con todas las especulaciones sobre su estado de salud a su salida del centro médico. Adivinando su sonrisa incrédula pese a llevar la mascarilla reglamentaria por el Covid en todo momento, Eva confesaba que había acudido al hospital por "algo sin importancia". Con un "no por Dios" la sevillana ha dejado claro, para alivio de los reporteros, que no tiene ninguna sintomatología relacionada con el Coronavirus.



Sin embargo, la modelo ha evitado hablar de la reaparición de Karelys Rodríguez dando nuevos detalles de su supuesta relación con el torero. Y es que, sea como sea, su matrimonio, lejos de verse afectado por las declaraciones de la abogada canaria, ha salido reforzado, y Eva y Cayetano están más unidos que nunca.