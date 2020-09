Portaltic.-Spotify asegura que Apple utiliza su "posición dominante y prácticas desleales" con su nuevo servicio Apple One

16/09/2020 Apple One POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE



MADRID, 16 (Portaltic/EP)



El servicio de música en 'streaming' Spotify ha asegurado que Apple está utilizando su "posición dominante y prácticas desleales" con su nuevo servicio de suscripciones digitales unificadas Apple One.



Apple anunció este martes en el marco de una presentación virtual novedades en sus servicios de suscripción con Apple One, un servicio con el que une en un mismo plan todos sus servicios digitales: la música de Apple Music, la televisión en 'streaming' de TV+, los videojuegos de Apple Arcade y el almacenamiento en iCloud.



Spotify ha asegurado que con este nuevo servicio de suscripción Apple está "utilizando su posición dominante y prácticas desleales para poner en desventaja a sus competidores y privar a los consumidores al favorecer sus propios servicios", según ha recogido The Verge.



"Hacemos una llamada a las autoridades de competencia para que actúen urgentemente para restringir el comportamiento anticompetitivo de Apple, que si no se controla, causará un daño irreparable a la comunidad de desarrolladores y amenazará nuestra libertad colectiva de escuchar, aprender, crear y conectar", ha aseverado.



Por su parte, Apple ha insistido en que a pesar de ofrecer el servicio Apple One, sus usuarios podrán "descubrir y disfrutar de alternativas".



Según Apple, su nuevo servicio de suscripciones ofrece una "forma sencilla de acceder a la gama completa de servicios de suscripción de Apple". "Es perfecto para cualquiera que ame cualquiera de nuestros servicios y quiera obtener más por menos, y es especialmente bueno para las familias", ha aseverado.