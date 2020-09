Portaltic.-PlayStation anuncia Final Fantasy XVI y God of War: Ragnarok para PS5

16/09/2020 Final Fantasy XVI. PlayStation ha presentado este miércoles en un evento en línea PS5 Showcase los nuevos videojuegos que llegarán a su consola PS5, encabezados por la llegada de la decimosexta entrega de Final Fantasy, que será exclusiva de PlayStation, y God of War: Ragnarok, que llegará en 2021. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLAYSTATION



PlayStation ha presentado este miércoles en un evento en línea PS5 Showcase los nuevos videojuegos que llegarán a su consola PS5, encabezados por la llegada de la decimosexta entrega de Final Fantasy, que será exclusiva de PlayStation, y God of War: Ragnarok, que llegará en 2021.



El estudio japonés Square Enix ha mostrado el primer tráiler de Final Fantasy XVI, su nuevo videojuego de acción y fantasía de la saga de rol Final Fantasy, cuya próxima entrega será una exclusiva para PlayStation en consolas.



En el evento se han mostrado también la mecánica de combate e imágenes adicionales de Spider-Man Miles Morales, de Insomniac Games, que tiene lugar un año después de Marvel's Spider-Man, y en la que el hombre araña -en esta ocasión Miles Morales- se enfrenta a la organización Roxxon y al grupo terrorista de Tinkerer. En juego llegará en navidades de 2020.



La saga Harry Potter recibirá un nuevo videojuego, Hogwarts Legacy, ambientado a finales del siglo XIX en la escuela mágica de Hogwarts. Este juego coincide con el momento de la historia de las películas de Animales Fantásticos, y llegará en 2021.



Call of Duty Black Ops: Cold War ha sido otro de los títulos de próxima generación que llegarán a PS5. Este juego, ya anunciado, se ambientará en el año 1981, en el momento álgido de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. La acción se desarrollará en países como Turquía. El juego llegará en navidades de 2020.



La saga de terror Resident Evil también ha recibido novedades sobre su nuevo juego, Resident Evil VIII: Village. Este juego del estudio Capcom, anunciado anteriormente, se lanzará en el próximo año 2021.



El título con estética cómic Deathloop llegará en el segundo trimestre de 2021 y será exclusiva de PlayStation y también se ha anunciado una nueva entrega de Five Nights at Freddy's y que Fortnite estará disponible en PS5 desde el lanzamiento.



Capcom también ha anunciado Devil May Cry 5: Special Edition, con la quinta entrega de la saga sobrenatural protagonizada por Virgyl, que estará disponible con PS5 en su lanzamiento.



Demon's Souls, el videojuego de Blouepoint y PlayStation Studios, ha recibido también novedades al mostrar su primer tráiler con 'gameplay'.



El servicio de suscripción PlayStation Plus, por su parte, incluirá novedades con la llegada de la nueva PS5 y su variante Collection, confirmándose que se podrá usar en la nueva consola y que se podrá usar en la nueva consola y que incluirá algunos juegos de PS4.



El evento ha concluido con el anuncio de un nuevo título de la saga God of War, Ragnarok, desarrollado por el estudio Santa Mónica y que llegará en 2021.