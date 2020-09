Portaltic.-Apple Watch 6 y Watch SE: las principales diferencias entre los nuevos relojes de Apple

16/09/2020 Apple Watch 6 y Apple Watch SE POLITICA APPLE



MADRID, 16 (Portaltic/EP)



Apple presentó en un evento online este martes la sexta generación de su reloj inteligente, Apple Watch 6, y lo acompañó con otro producto: una nueva versión más económica, el Apple Watch SE.



Los dos modelos, analizados a fondo, presentan multitud de similitudes, pero también algunos aspectos que los hacen diferentes y que el consumidor debería conocer antes de elegir uno u otro.



En cuanto a la caja del reloj, ambos relojes inteligentes están disponibles con un tamaño de 40 o 44 milímetros y cuentan con una pantalla un 30 por ciento más grande que la del Series 3.



Los dos también son resistentes al agua y pueden sumergirse hasta 50 metros de profundidad, también muestran notificaciones de frecuencia cardiaca alta o baja y avisa de un ritmo cardiaco irregular.



Asimismo, tanto el Apple Watch 6 como el Watch SE permiten realizar llamadas de emergencia SOS e internacionales, tienen una función de detección de caídas, brújula, altímetro y, en los modelos de GPS y datos, son compatibles con la Configuración Familiar.



PANTALLA ALWAYS-ON, MATERIALES Y COLORES



Por su parte, el Apple Watch 6 cuenta con una pantalla Retina siempre activa 'always-on', por lo que no se apaga nunca, mientras la pantalla del Apple Watch SE se enciende cuando el usuario levanta la muñeca.



También podemos encontrar diferencias entre los dos modelos en cuanto al material y los acabados, ya que el Watch 6 está disponible en aluminio, acero inoxidable y titanio y tiene una capa hasta un 11 por ciento más fina que la del Series 3, mientras el Watch SE está únicamente disponible en aluminio 100% reciclado.



El reloj inteligente Watch SE está disponible en colores plata, gris espacial y oro. Por su parte, los usuarios que se decanten por el Watch 6 podrán elegir entre una mayor variedad de colores, ya que está disponible en aluminio en color plata, gris espacial, oro, azul y rojo, en acero inoxidable en color plata, grafito y oro, y en titanio en color titanio y negro espacial.



El nuevo Apple Watch 6 también incorpora mayores prestaciones de salud y bienestar, ya que permite que los usuarios controlen la saturación de oxígeno en sangre e incluye un sensor eléctrico de frecuencia cardiaca que permite que los usuarios se hagan un electrocardiograma (ECG) desde la muñeca, algo que no tiene el Apple Watch SE.



Los dos nuevos relojes inteligentes de Apple cuentan con una capacidad de 32GB, tanto en su versión GPS como en la versión GPS más datos, y tienen una cubierta trasera de cerámica y cristal de zafiro.



El tamaño de la pantalla no varía en estos dos modelos, que cuentan con una versión de 44 milímetros con una superficie de pantalla de 977 milímetros cuadrados y una resolución de 368x448 píxeles, y una versión de 40 milímetros con una resolución de 324x394 píxeles y una superficie de pantalla de 759 milímetros cuadrados.



DIFERENTE PROCESADOR Y PRECIO



Por su parte, el Apple Watch 6 incluye un procesador S6 de doble núcleo de 64 bits, mientras el Apple Watch SE tiene un procesador S5 de doble núcleo de 64 bits -el de la generación anterior de relojes.



Ambos dispositivos tienen una batería recargable integrada de iones de litio que cuenta con una autonomía de hasta 18 horas, así como un cable de carga magnética.



En cuanto al precio, las cifras también varían en estos dos nuevos modelos de Apple. La versión GPS del Watch 6 estará disponible a un precio de 429 euros, mientras su versión GPS y datos costará 529 euros. Por su parte, el Apple Watch SE con GPS costará 299 euros, mientras la versión que también incluye datos estará disponible por 349 euros.