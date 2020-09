Perú.- El Congreso de Perú tumba la posibilidad de debatir la moción de censura contra su presidente

16/09/2020 Presidente del Congreso de Perú, Manuel Merino. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



No logra sacar adelante la moción de censura contra la ministra de Economía por su gestión económica durante la pandemia



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Congreso de los Diputados de Perú ha votado este martes en contra de admitir a debate una moción de censura contra su presidente, Manuel Merino, después de que la coalición de izquierdas Frente Amplio propusiera el debate al respecto al considerar que cometió mala praxis en la petición de destitución contra el jefe del Estado, Martín Vizcarra, tanteando incluso a las Fuerzas Armadas.



La propuesta del Frente Amplio ha contado sólo con 10 apoyos, los de la propia formación y los del Partido Morado, por 93 votos en contra y 21 abstenciones.



Desde la coalición de izquierdas han argumentado que Merino permitió "de manera indebida" y "sin respetar el proceso parlamentario", la escucha de los audios que implicarían a Vizcarra en el caso conocido como 'Richard Swing', y en los que habría dado instrucciones a dos funcionarias del Palacio de Gobierno, que ya están alejadas de sus funciones, sobre cómo debían proceder durante la investigación en su contra.



La petición de una moción de censura contra Vizcarra viene motivada por un supuesto delito de corrupción, después de que se hicieran públicos unos audios que involucrarían al presidente en el caso del cantante Richard Cisneros, conocido como 'Richard Swing', investigado por su supuesta contratación irregular en el Ministerio de Cultura entre 2018 y 2020, a través de una serie de contratos valorados en 155.000 soles (más de 35.000 euros).



Por su parte, Merino ha cerrado el debate entre aplausos, asegurando que esta moción de censura en su contra pretende la división, ya que debilita a la institución, según ha contado el periódico peruano 'El Comercio'.



EL CONGRESO NO LOGRA LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA LA MINISTRA DE ECONOMÍA



La sesión del Congreso también ha celebrado un debate para votar una moción de censura contra la ministra de Economía, María Antonieta Alva. No se han logrado los 66 votos necesarios, quedándose a 20 de alcanzar el objetivo que había propuesto el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), Unión por el Perú, Podemos Perú, y el Frente Amplio.



La moción de censura contra Alva se presentó el pasado 9 de septiembre, después de que fuera cuestionada por el Congreso sobre su gestión de la crisis económica durante la pandemia del coronavirus, así como por posibles irregularidades en contratos públicos, después de que el Estado firmara un acuerdo con una empresa fundada por su padre.