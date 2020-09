Países necesitan invertir US$55B para alcanzar meta de emisiones

(Bloomberg) -- Las economías globales necesitarán invertir hasta US$55 billones hasta mediados de siglo para cumplir con un objetivo de emisiones y contener el calentamiento del planeta, según un informe de un grupo de ejecutivos de empresas de alto consumo energético, entre ellas ArcelorMittal SA, BP Plc y Royal Dutch Shell Plc.

Alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2050 requerirá la electrificación a gran escala de industrias, edificios y transporte, así como el uso de hidrógeno y biocombustibles en áreas que no pueden ser electrificadas, según la Comisión de Transiciones Energéticas (ETC, por sus siglas en inglés). Usar menos energía para producir más y reciclar material ayudará en los esfuerzos. La construcción de plantas de energía renovable supondrá gran parte de la inversión estimada.

Las frecuentes calamidades naturales en todo el mundo han aumentado la necesidad de contener el cambio climático y poner fin al uso del carbón y otros combustibles fósiles al tiempo que se amplía el uso de la energía limpia. Esto está obligando a algunos de los mayores usuarios de combustibles fósiles a reformular su combinación energética y adoptar la energía limpia.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático dijo en un informe de 2018 que alcanzar emisiones netas de CO2 a mediados de siglo será clave para limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. La humanidad podría no cumplir dicha meta pues, según la Organización Meteorológica Mundial, hay una probabilidad de 20% de que las temperaturas globales superen el límite en al menos uno de los próximos cinco años.

La estrategia de descarbonización implicará la eliminación gradual de las plantas a carbón, según el informe. Las que quedan deben usarse como un respaldo estacional o durante picos para la energía renovable y deben ser modernizadas con características de captura y almacenamiento de carbono.

India, el segundo mayor usuario de carbón, probablemente tendrá su pico de consumo de combustible entre 2027 y 2030, antes de bajar gradualmente, dijo Ajay Mathur, copresidente de la ETC, en una entrevista telefónica. El país, que actualmente produce casi 65% de su electricidad a partir de carbón, puede prescindir de la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón, ya que su flota de carbón existente está infrautilizada y puede ser reforzada para satisfacer cualquier aumento en la demanda, dijo.

