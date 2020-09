Ortega carga contra EE.UU. y los opositores nicaragüenses en acto de Independencia

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 15 sep (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cargó este martes contra Estados Unidos, al que calificó como "yanqui invasor", así como contra la oposición local, a la que tildó de "asesinos", "criminales", "cobardes" y "vendepatrias".

En un discurso en ocasión del 199 aniversario de la Independencia de Centroamérica de la Corona española, el mandatario hizo un repaso de la historia de Nicaragua en la que reprochó a Estados Unidos por intervenir, según dijo, en este país centroamericano.

También lanzó duros adjetivos para la oposición nicaragüense, a la que acusó de "prácticas terroristas" tras el estallido social que comenzó en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la Seguridad Social.

Según Ortega, sus adversarios fueron los responsables de quemar, torturar y asesinar a "trabajadores, mujeres, estudiantes" en el marco de las manifestaciones antigubernamentales, contradiciendo la versión de organismos humanitarios nacionales e internacionales que señalan al mismo Estado, a través de la Policía Nacional y civiles armados afines al sandinismo.

PROMETE CASTIGAR A OPOSITORES

El mandatario dijo que sus adversarios se sienten intocables por contar con el apoyo de Washington y aseguró, sin presentar pruebas, que "quieren seguir cometiendo asesinatos, colocar bombas, más destrucción de la que ya provocaron en abril de 2018".

"No tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del diablo, son demonios, están cargados de odio. Son criminales, cobardes, se sienten intocables porque se les dio la amnistía", continuó.

Ortega dijo que su Gobierno promovió en su momento una controvertida Ley de Amnistía que benefició por igual a los opositores y a los sandinistas, y que si sus adversarios vuelven a incurrir en delitos ya no tendrán un nuevo beneficio, sino que se les castigará.

Explicó que su Gobierno está promoviendo aplicar la cadena perpetua para los "crímenes de odio", aunque no explicó el alcance de esa figura.

Ortega dirigió su mensaje contra los opositores, porque, según dijo, son los que han pedido a Estados Unidos sanciones contra su Gobierno, su familia y sus allegados, las que tildó de "agresiones".

POMPEO TILDÓ DE "DICTADOR" A ORTEGA

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, tildó este martes como "dictador" a Ortega, a quien acusó, además, de "redoblar la represión" contra la prensa independiente y la oposición local.

En una declaración, Pompeo dijo que Ortega, junto con la vicepresidenta, Rosario Murillo, han intensificado los ataques contra figuras de la oposición y medios independientes en Nicaragua porque "sólo están interesados en prolongar su Gobierno".

"Ortega se ha convertido en el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo", en referencia al dictador Anastasio Somoza Debayle, que fue derrocado por los guerrilleros sandinistas con el apoyo del pueblo y de la comunidad internacional el 19 de julio de 1979, anotó el secretario de Estado de EE.UU.

Según Pompeo, Ortega ha perdido legitimidad ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional al arremeter contra los críticos, encarcelar a activistas a favor de la democracia, y "pisotear" los derechos humanos de la ciudadanía.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien señala de cometer incluso crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis.