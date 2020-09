O.Próximo.- Netanyahu dice a su llegada a Israel que los acuerdos con EAU y Bahréin son "una enorme revolución"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha destacado este miércoles a su regreso al país que los acuerdos firmados el martes con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin para normalizar las relaciones son "una enorme revolución" y ha manifestado que "traerá la paz".



"Hemos traído la paz", ha dicho Netanyahu a través de los altavoces del avión después del aterrizaje tras su "histórica visita" a Estados Unidos para firmar los 'Acuerdos de Abraham' con EAU y Bahréin, según el diario israelí 'The Jerusalem Post'.



'Bibi', nombre con el que es conocido Netanyahu, ha asegurado en declaraciones a la emisora israelí Kan que "habrá (acuerdos de) paz adicionales, pero no hay duda de que se ha empezado una enorme revolución". "Es bueno para Israel, para la región y para la Humanidad", ha ensalzado.



El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el martes tras la firma de los acuerdos que existen conversaciones "muy avanzadas" con cinco países de Oriente Próximo de cara a la firma de nuevos acuerdos con Israel para normalizar sus relaciones.



Los acuerdos han sido rechazados por la Autoridad Palestina y el primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha argumentado este mismo miércoles que son "dolorosos" y "no cambian en nada la realidad", tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.



Shtayé, que ha resaltado que los 'Acuerdos de Abraham' suponen "un golpe al consenso árabe", ha dicho que la "batalla" entre los palestinos y "los ocupantes" es "sobre el territorio y los derechos" de la población palestina.



EAU e Israel anunciaron su acuerdo el 13 de agosto, mientras que Bahréin hizo lo propio la semana, convirtiéndose así en el tercer y cuarto país en normalizar sus relaciones con Israel. El primero fue Egipto, en 1979, y el segundo, Jordania, en 1994.