Nissan presenta el primer prototipo nuevo de su deportivo Z desde 2008

Tokio, 16 sep (EFE).- La empresa automotriz japonesa Nissan Motor presentó hoy su primer prototipo de la nueva generación de su modelo deportivo Z, la primera revisión desde 2008, que tendrá motor V6 biturbo y transmisión manual de seis velocidades.

El fabricante mostró el prototipo de su séptima generación de la serie Z, con carrocería en amarillo y negro, en un evento virtual desde su sede en la ciudad de Yokohama, al sur de Tokio.

El nuevo modelo fue anunciado en el marco de un plan estratégico para sortear las dificultades económicas que atraviesa la compañía y aprovechando el 50 aniversario del lanzamiento del primer Z en 1969 (1970 en el mercado estadounidense, donde tienen una gran base de seguidores y que contribuyó a la penetración de la firma en esa región).

"Es un modelo clave en nuestro plan de transformación Nissan NEXT y es una prueba de nuestra capacidad para hacer lo que otros no se atreven a hacer", dijo en el evento el CEO de Nissan, Makoto Uchida.

El nuevo Z, cuya fecha de comercialización no fue anunciada, ha buscado parecerse en su diseño al modelo original, bautizado como Fairlady (S30), y combinar elementos de modelos posteriores para lograr una fusión de lo retro con lo futurista, explicó el jefe de diseño de la firma, el cubanoestadounidense Alfonso Albaisa.

"Nuestros diseñadores hicieron innumerables estudios y bocetos mientras investigábamos cada generación y lo que los convirtió en un éxito", dijo Albaisa, que señaló que al final decidieron "que el Z Proto debía viajar entre décadas, incluido el futuro".

La forma del capó y los faros LED son una referencia al modelo Z original y las dimensiones del frontal rectangular son similares a las del modelo más reciente, de 2008, con la adición de la malla ovalada para ofrecer modernización, detalló la empresa.

Para renovar el diseño del interior, de tapicería negra con toques amarillos, el equipo contó con el asesoramiento de profesionales del automovilismo, aseguraron.